Samsung Galaxy S25+ Geekbench'te göründü: Bekleyenleri üzebilir

- Samsung Galaxy S25+ performans testinde göründü
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
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Samsung Galaxy S25+ performans testinde göründü
Kaçıranlar için Samsung Galaxy S25 ve S25+ özelinde MediaTek Dimensity 9400 veya Exynos 2500 işlemcilerinin kullanılabileceği iddia edilmişti. Geekbench'ten alınan yeni sızıntıda ise bu iddialar netleşti. Sızdırılan listemeye baktığımızda, Avrupa pazarı için SM-S936B model numarasıyla listelenen Galaxy S25+'ın Exynos 2500 işlemci ve 12GB RAM ile test edildiğini görüyoruz.
Tabii ki söz konusu sentetik kıyaslamaların henüz nihai performansı göstermediğini belirtelim. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için üzücü bir gelişme.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über