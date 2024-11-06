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    Samsung Galaxy S25+ Geekbench'te göründü: Bekleyenleri üzebilir

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Galaxy S25+ Geekbench'in performans testinde listelendi. İşte erken sonuçlar...
    Samsung Galaxy S25+ performans testinde göründü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi ​​​​​​ amiral gemisi telefonlarda hangi işlemcinin kullanılacağı oldu. Daha önce Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite'in kullanılacağı belirtilse de, serinin diğer iki üyesi için Exynos ve Snapdragon arasında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şimdi bu belirsizlik sürerken, Galaxy S25+ Geekbench'in kıyaslama listelerinde görünmeye başladı. 

    Samsung Galaxy S25+ performans testinde göründü

    Kaçıranlar için Samsung Galaxy S25 ve S25+ özelinde MediaTek Dimensity 9400 veya Exynos 2500 işlemcilerinin kullanılabileceği iddia edilmişti. Geekbench'ten alınan yeni sızıntıda ise bu iddialar netleşti. Sızdırılan listemeye baktığımızda, Avrupa pazarı için SM-S936B model numarasıyla listelenen Galaxy S25+'ın Exynos 2500 işlemci ve 12GB RAM ile test edildiğini görüyoruz.

    Samsung Galaxy S25+ performans testinde göründü: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Buna göre cihaza güç veren Exynos 2500, 3.3GHz'e kadar 10 çekirdekli bir CPU mimarisine sahip. Ayrıca yeni yonga seti, AMD'nin RDNA mimarisine dayanan Xclipse 950 GPU ile destekleniyor ve tek çekirdek performansında 2.359, çoklu çekirdek performansında ise 8.141 puan alıyor. Kıyaslamak gerekirse, işlemcinin çoklu çekirdek skorunda Snapdragon 8 Elite'e yaklaştığını belirtelim. Ancak, tek çekirdek performansına gelince Exynos 2500, 8 Elite çipinin önemli ölçüde gerisinde. Keza bir önceki testte Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite ile tek çekirdekte 3096 ve çoklu çekirdekte 9080 puan almıştı. 

     

    Tabii ki söz konusu sentetik kıyaslamaların henüz nihai performansı göstermediğini belirtelim. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için üzücü bir gelişme.

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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