Samsung Galaxy S25+ Geekbench'te göründü: Bekleyenleri üzebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S25 modelleri hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta bunlardan en önemlisi ​​​​​​ amiral gemisi telefonlarda hangi işlemcinin kullanılacağı oldu. Daha önce Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite'in kullanılacağı belirtilse de, serinin diğer iki üyesi için Exynos ve Snapdragon arasında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Şimdi bu belirsizlik sürerken, Galaxy S25+ Geekbench'in kıyaslama listelerinde görünmeye başladı.

Samsung Galaxy S25+ performans testinde göründü

Kaçıranlar için Samsung Galaxy S25 ve S25+ özelinde MediaTek Dimensity 9400 veya Exynos 2500 işlemcilerinin kullanılabileceği iddia edilmişti. Geekbench'ten alınan yeni sızıntıda ise bu iddialar netleşti. Sızdırılan listemeye baktığımızda, Avrupa pazarı için SM-S936B model numarasıyla listelenen Galaxy S25+'ın Exynos 2500 işlemci ve 12GB RAM ile test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Buna göre cihaza güç veren Exynos 2500, 3.3GHz'e kadar 10 çekirdekli bir CPU mimarisine sahip. Ayrıca yeni yonga seti, AMD'nin RDNA mimarisine dayanan Xclipse 950 GPU ile destekleniyor ve tek çekirdek performansında 2.359, çoklu çekirdek performansında ise 8.141 puan alıyor. Kıyaslamak gerekirse, işlemcinin çoklu çekirdek skorunda Snapdragon 8 Elite'e yaklaştığını belirtelim. Ancak, tek çekirdek performansına gelince Exynos 2500, 8 Elite çipinin önemli ölçüde gerisinde. Keza bir önceki testte Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite ile tek çekirdekte 3096 ve çoklu çekirdekte 9080 puan almıştı.

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Tabii ki söz konusu sentetik kıyaslamaların henüz nihai performansı göstermediğini belirtelim. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için üzücü bir gelişme.

Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok.

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