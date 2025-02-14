Samsung Galaxy S25 serisi ilk güncellemesini aldı! İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 serisi için uzun zamandır beklenen ilk yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için paylaşılan güncelleme şu anda yalnızca Güney Kore’de mevcut olsa da küresel çapta önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

Galaxy S25 ailesi, ilk büyük güncellemesini alıyor

Galaxy S25 serisi için ''S93xNKSU1AYB3'' yapı numarasıyla sunulan güncelleme, 585MB boyutunda ve telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana kullanıcıların talep ettiği birkaç düzeltme bulunuyor. Ayrıca performans iyileştirmelerine ek olarak düzinelerce güvenlik açığını düzelten Şubat güvenlik yamasını da içeriyor.

En büyük yenilikse, Samsung'un ''Çağrılar ve kamera hareketleriyle'' ilgili söylediği stabilizasyon düzeltmesi. Bunun doğrudan neye atıfta bulunduğu açık değil, ancak daha önce gece modu fotoğraflarında görülen bantlama sorunları için düzeltme sunulacağı doğrulanmıştı. Buna ek olarak güncelleme, sistem uygulamaları için sürüm düzeltmeleri içeriyor.

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Galaxy S25, S25+ veya S25 Ultra'nız varsa, Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle'ye giderek her zaman manuel olarak güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

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Samsung Galaxy S25 serisi ilk güncellemesini aldı! Yenilikler