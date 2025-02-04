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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz sene Galaxy S24 serisiyle başarılı satış rakamlarına ulaşan Samsung, Galaxy S25 serisiyle başarısını devam ettirecek gibi görünüyor. Şirket, Galaxy S25 serisinin Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırarak Galaxy S24'ü geride bıraktığını söyledi.

Galaxy S25 serisi 1,3 milyon ön sipariş aldı

Samsung, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra için toplamda 1,3 milyon ön sipariş aldı. Bu rakam, geçen yıl Galaxy S24 serisi için aldığı ön siparişlerden (1,21 milyon) %7,4 daha fazla.

Şirketin verilerine göre, Güney Koreliler yeni serideki en pahalı telefon olan Galaxy S25 Ultra'yı tercih ediyor. Galaxy S25 Ultra tüm ön siparişlerin %52'sini alırken, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ sırasıyla ön siparişlerin %26'sını ve %22'sini aldı.

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Geçtiğimiz seneden farklı olarak Galaxy S25 serisinin tamamı Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alıyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25+ yeni yonga setinin yanı sıra önemli donanım iyileştirmeleri almazken, Galaxy S25 Ultra, yeni bir tasarım, daha dayanıklı Gorilla Glass Armor 2 koruma, yükseltilmiş ultra geniş kamera, daha ince ve hafif bir gövde gibi iyileştirmelerle geliyor.

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Galaxy S25 serisi Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırdı!