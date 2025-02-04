Galaxy S25 serisi Güney Kore'de ön sipariş rekoru kırdı!

Galaxy S25 serisi 1,3 milyon ön sipariş aldı
Samsung, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra için toplamda 1,3 milyon ön sipariş aldı. Bu rakam, geçen yıl Galaxy S24 serisi için aldığı ön siparişlerden (1,21 milyon) %7,4 daha fazla.
Şirketin verilerine göre, Güney Koreliler yeni serideki en pahalı telefon olan Galaxy S25 Ultra'yı tercih ediyor. Galaxy S25 Ultra tüm ön siparişlerin %52'sini alırken, Galaxy S25 ve Galaxy S25+ sırasıyla ön siparişlerin %26'sını ve %22'sini aldı.
Geçtiğimiz seneden farklı olarak Galaxy S25 serisinin tamamı Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite'den güç alıyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25+ yeni yonga setinin yanı sıra önemli donanım iyileştirmeleri almazken, Galaxy S25 Ultra, yeni bir tasarım, daha dayanıklı Gorilla Glass Armor 2 koruma, yükseltilmiş ultra geniş kamera, daha ince ve hafif bir gövde gibi iyileştirmelerle geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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