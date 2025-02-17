Samsung Galaxy S25 Ultra, süper hızlı şarj olmuyor!

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Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Plus ve S25 Ultra sahipleri, yavaş şarj ve aralıklı şarj kesintilerinden şikayet ediyor. Bazı kullanıcılar, önceki amiral gemisi Galaxy cihazlarını hızlı şarj etmek için kullandıkları şarj cihazının Galaxy S25 ile düzgün çalışmadığını ve pili yeterli seviyeye doldurmasının birkaç saat sürdüğünü bildiriyor. Telefonun kilit ekranında “Super Charging 2.0” yazmasına rağmen gerçek deneyim bu yönde değil. Bazı kullanıcılar da telefonun şarj olmadığını ve sürekli kesildiğini bildiriyor.

Samsung S25 Ultra aşırı ısınma ve pil sorunu yaşatıyor 1 hf. önce eklendi

Samsung S25 Ultra şarj sorunu yaygın

Şarj sorunu, S25+ ve S25 Ultra modelleriyle sınırlı değil; Samsung’un orijinal 45W şarj cihazını ve birlikte verilen 5A USB-C kablosunu kullanan S25 kullanıcıları sorun yaşıyor.

Samsung, Galaxy S25 serisindeki süper hızlı şarj sorununun farkında. Samsung İtalya, Şubat ayı başında sorunu kabul ederek gelecekteki bir güncellemeyle düzeltileceğini söyledi. Ayrıca sorunu yaşayan kullanıcıların şarj için 5A USB-C kablosu yerine telefonla birlikte verilen 3A kabloyu kullanmalarını önerdi.

Sorun yalnızca kablolu hızlı şarjla ilgili, kablosuz şarjı etkilemiyor. Ayrıca, düz Galaxy S25 modeli 25W’a kadar hızlı şarjı desteklediği için etkilenen cihazlar S25+ ve S25 Ultra ile sınırlı görünüyor.

Samsung, Galaxy S25 tanıtımı sonrası ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Güncelleme sürüm notunda şarj iyileştirmelerinden bahsediliyor ancak sorunu çözüp çözmediği belirsiz.

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