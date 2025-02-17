Samsung Galaxy S25 Ultra, süper hızlı şarj olmuyor!

Samsung S25 Ultra şarj sorunu yaygın
Şarj sorunu, S25+ ve S25 Ultra modelleriyle sınırlı değil; Samsung’un orijinal 45W şarj cihazını ve birlikte verilen 5A USB-C kablosunu kullanan S25 kullanıcıları sorun yaşıyor.
Samsung, Galaxy S25 serisindeki süper hızlı şarj sorununun farkında. Samsung İtalya, Şubat ayı başında sorunu kabul ederek gelecekteki bir güncellemeyle düzeltileceğini söyledi. Ayrıca sorunu yaşayan kullanıcıların şarj için 5A USB-C kablosu yerine telefonla birlikte verilen 3A kabloyu kullanmalarını önerdi.
Sorun yalnızca kablolu hızlı şarjla ilgili, kablosuz şarjı etkilemiyor. Ayrıca, düz Galaxy S25 modeli 25W’a kadar hızlı şarjı desteklediği için etkilenen cihazlar S25+ ve S25 Ultra ile sınırlı görünüyor.
Samsung, Galaxy S25 tanıtımı sonrası ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Güncelleme sürüm notunda şarj iyileştirmelerinden bahsediliyor ancak sorunu çözüp çözmediği belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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