Samsung Galaxy S25 Ultra çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

Samsung Galaxy S25 Ultra çıkmadan test edildi
Günümüzde Samsung, hepimizin bildiği gibi "Snapdragon for Galaxy" başlığı altında daha yüksek saat hızları sunan Snapdragon işlemcileri tercih ediyor. Galaxy S25 serisinde ise bu kararın devam edip etmeyeceği belirsizdi. Ancak yeni sızıntı, bu sorunun cevabını veriyor olabilir. Listelemeye baktığımızda, Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve Android 15 ile test edildiğini görüyoruz.
Tabii ki bu sonuçların sentetik kıyaslamalar olduğunu söyleyelim. Keza günümüzde çoğu üretici, daha yüksek Geekbench 6 puanı için pil ömründen ve genel deneyimden ödün vermek zorunda kalıyor. Galaxy S25 Ultra'nın ise, önceki nesil modellerde olduğu gibi 5.000mAh pile sadık kalacağı doğruladı. Dolayısıyla Samsung, verimlilik odaklı daha fazla gelişmeye imza atmış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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