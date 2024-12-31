Samsung Galaxy S25 Ultra çıkmadan test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Samsung’un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy S25 serisi için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğine dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak Galaxy S25 Ultra, tanıtımdan hemen önce performans testinde görüntülendi.

Samsung Galaxy S25 Ultra çıkmadan test edildi

Günümüzde Samsung, hepimizin bildiği gibi "Snapdragon for Galaxy" başlığı altında daha yüksek saat hızları sunan Snapdragon işlemcileri tercih ediyor. Galaxy S25 serisinde ise bu kararın devam edip etmeyeceği belirsizdi. Ancak yeni sızıntı, bu sorunun cevabını veriyor olabilir. Listelemeye baktığımızda, Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve Android 15 ile test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Telefona güç veren Snapdragon 8 Elite yonga seti ise, performans çekirdekleri için 4,47GHz, verimlilik çekirdeklerinde ise 3,53GHz saat hızı sunuyor. Bu rakamların standart sürümde 4,32GHz ile sınırlı olduğunu belirtelim. Sonuçlara gelirsek, telefon bu hız artışına rağmen, tekli çekirdekte 3.049, çoklu çekirdekte ise 9.793 puan alıyor. Kıyaslamak adına, bir önceki nesil Galaxy S24 Ultra'nın benzer testlerde sırasıyla 2.234 ve 6.807 puan aldığını hatırlatalım.

Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25+ yan yana görüntülendi! 1 hf. önce eklendi

Tabii ki bu sonuçların sentetik kıyaslamalar olduğunu söyleyelim. Keza günümüzde çoğu üretici, daha yüksek Geekbench 6 puanı için pil ömründen ve genel deneyimden ödün vermek zorunda kalıyor. Galaxy S25 Ultra'nın ise, önceki nesil modellerde olduğu gibi 5.000mAh pile sadık kalacağı doğruladı. Dolayısıyla Samsung, verimlilik odaklı daha fazla gelişmeye imza atmış olabilir.

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Samsung Galaxy S25 Ultra daha çıkmadan test edildi!