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    Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25+ yan yana görüntülendi

    Samsung Galaxy S25 serisinin tasarımını gösteren yeni render görüntüleri sızdırıldı. Yeni sızıntı, Galaxy S25+ ve S25 Ultra'yı yan yana getiriyor. İşte görüntüler
    Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25+ yan yana görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki Ocak ayında tanıtılacak Galaxy S25 ve S25 Ultra modellerinde önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Son olarak yeni bir sızıntıda her iki model yan yana görüntülendi. Yeni telefonların maket görüntülerini zaten görmüştük ancak Galaxy S25 Ultra ile birlikte kez görüyoruz.

    Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25+ yan yana görüntülendi

    Kaçıranlar için daha önce Galaxy S25 serisine ait birçok sızıntı paylaşıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde akıllı telefonların muhtemel fiyatlarına değindik. Yeni sızıntı ise, seride yer alacak iki modele erken bir bakış sunuyor. Ayrıca şu ana kadarki en net görüntüler ve markanın akıllı telefonun tasarımında bazı ufak değişikliklere gideceğini doğruluyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25+ yan yana görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra'dan başlayacak olursak, Ultra modellerinin bir imzası haline gelen kavisli ekran tasarımı yerine düz bir tasarımı tercih edecek. Ayrıca ekran gövde oranı da selefinden daha yüksek. Telefonların üst bölümünde ise, yine delikli selfie sensörü bulunuyor ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Bu nedenle avuç içinde daha rahat bir tutuşa sahip olacak. 

    Fotoğraflara bakılırsa Galaxy S25+'a gelirsek büyük bir değişim yok. Yine yuvarlatılmış çerçeveler ve daha iyi bir ekran gövde oranına sahip. Daha önceki raporlara göre Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. 

    Şu ana kadar paylaşılanlara göre Galaxy S25 ve S25+, sırasıyla 6.2 ve 6.7 Dynamic AMOLED ekran, 50MP birincil, 10MP telefoto, 12MP ultra geniş açı olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Pil bölümünde ise, temel modelde 4.000mAh Plus modelinde ise 4.900mAh kapasite bulunacak. Ayrıca telefonların Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Elite olmak üzere iki farklı yonga setinden güç alacağı söyleniyor.

    Galaxy S25 Ultra ise, Snapdragon 8 Elite işlemci, yeni kavisli arka tasarım, 200MP ana kamera ve üç 50MP ultra geniş, telefoto ve super telefoto kamera, Android 15 tabanlı One UI 7.0 yazılımıyla gelecek. Muhtemelen yedi yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak. 

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Daha önce sızdırılan basın görsellerine göre Galaxy S25 ailesinin 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu görüntülerde seriye ait dördüncü bir cihaz da doğrulandı. Bu kuvvetle muhtemel Galaxy S25 Slim olacak. 

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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