Samsung'tan yeni video: İşte Galaxy Z Fold 6'nın ekran detayları

Tam Boyutta Gör Samsung bu ayın başlarında Galaxy Z Fold'un en son modelini tanıttı. Galaxy Z Fold 6'dan ayrılan en önemli özelliği ekranı olarak görülüyor. Samsung, bu yeni katlanabilir ekranda neyin farklı olduğuna değinen yeni bir video yayınladı.

Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın ekranına odaklanan yeni bir video yayınladı

Videoda katlanabilir araştırmalarının geçmişini kısaca gösterdikten sonra bu panellerin arkasındaki teknolojiye değiniliyor. Katlanabilir ekranların genellikle birden fazla katmandan oluştuğu açıklanıyor. Bu katmanların nasıl bir araya getirildiği, dayanıklılık ve düzlük açısından ekranın kalitesinin nasıl belirlendiği gösteriliyor.

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Bu yılki ekranın en ilginç yanı, Samsung'un katmanlardan birini "tamamen kalınlaştırıcı sıvı" olarak tanımladığı bir şeyle kaplaması. Bu sıvının, basınç uygulandığında daha dayanıklı hale gelme gibi benzersiz bir yeteneği var. Bu sıvı ani basınç uygulandığında hızla katılaşabilen yapışkan bir maddeye dönüşüyor.

Şirket, bu kaplama sayesinde dayanıklılıktan ödün vermeden ekranın bazı katmanlarını kaldırabildiğini söylüyor. Bu katmanları kaldırmak ayrıca şirketin ekranın düzlüğünü iyileştirmesine olanak sağlıyor. Videonun devamında Samsung ayrıca çerçeveleri inceltebildiğini ve ekranı eskisinden daha parlak hale getirebildiğini belirtiyor.

Videonun sonuna yakın bir yerde gerçekleşen seslendirmede şu ifadeler kullanılıyor: "Kullanıcıların ihtiyaçlarını dinleyen ve bu ihtiyaçlara yanıt veren Samsung, katlanabilir ekranları daha ince, daha güçlü ve daha parlak hale getirmek için katlanabilir teknolojiyi geliştirmeye devam edecek."

Söyleniş biçimine bakılırsa Samsung, şu an yalnızca söylenti aşamasında olan Fold 6 Slim'e bir gönderme yapıyor. Galaxy Z Fold 6'nın lansmanından önce şirketin Çin ve muhtemelen Kore'ye yönelik daha ince, daha hafif bir varyant üzerinde çalıştığına inanılıyordu. Bu modelin hala üzerinde çalışıldığı ve Ekim ayında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

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