Samsung'tan yeni video: İşte Galaxy Z Fold 6'nın ekran detayları

Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın ekranına odaklanan yeni bir video yayınladı
Videoda katlanabilir araştırmalarının geçmişini kısaca gösterdikten sonra bu panellerin arkasındaki teknolojiye değiniliyor. Katlanabilir ekranların genellikle birden fazla katmandan oluştuğu açıklanıyor. Bu katmanların nasıl bir araya getirildiği, dayanıklılık ve düzlük açısından ekranın kalitesinin nasıl belirlendiği gösteriliyor.
Bu yılki ekranın en ilginç yanı, Samsung'un katmanlardan birini "tamamen kalınlaştırıcı sıvı" olarak tanımladığı bir şeyle kaplaması. Bu sıvının, basınç uygulandığında daha dayanıklı hale gelme gibi benzersiz bir yeteneği var. Bu sıvı ani basınç uygulandığında hızla katılaşabilen yapışkan bir maddeye dönüşüyor.
Şirket, bu kaplama sayesinde dayanıklılıktan ödün vermeden ekranın bazı katmanlarını kaldırabildiğini söylüyor. Bu katmanları kaldırmak ayrıca şirketin ekranın düzlüğünü iyileştirmesine olanak sağlıyor. Videonun devamında Samsung ayrıca çerçeveleri inceltebildiğini ve ekranı eskisinden daha parlak hale getirebildiğini belirtiyor.
Videonun sonuna yakın bir yerde gerçekleşen seslendirmede şu ifadeler kullanılıyor: "Kullanıcıların ihtiyaçlarını dinleyen ve bu ihtiyaçlara yanıt veren Samsung, katlanabilir ekranları daha ince, daha güçlü ve daha parlak hale getirmek için katlanabilir teknolojiyi geliştirmeye devam edecek."
Söyleniş biçimine bakılırsa Samsung, şu an yalnızca söylenti aşamasında olan Fold 6 Slim'e bir gönderme yapıyor. Galaxy Z Fold 6'nın lansmanından önce şirketin Çin ve muhtemelen Kore'ye yönelik daha ince, daha hafif bir varyant üzerinde çalıştığına inanılıyordu. Bu modelin hala üzerinde çalışıldığı ve Ekim ayında piyasaya sürülebileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.