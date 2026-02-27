Giriş
    Samsung Galaxy S26’da neden Qi2 mıknatıs yok? Ar-Ge şefi yanıtladı

    Samsung’un yeni Galaxy S26 serisi, yerleşik Qi2 mıknatıs desteği olmadan geldi. Şirket yöneticisi, kararın telefonun kalınlığını artırmamak için alındığını açıkladı.

    Samsung Galaxy S26’da neden mıknatıs yok? Ar-Ge şefi yanıtladı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S25 serisi, yerleşik mıknatıslı Qi2 Ready özelliği kazandığında birçok kullanıcı, şirketin yeni modellerinde de Qi2 aksesuarlarıyla uyumlu yerleşik mıknatıs desteği sunmasını bekliyordu. Ancak Galaxy S26 serisi, kablosuz şarj hızlarını artırsa ve Qi2 Ready standardını desteklese de manyetik hizalama özelliğine sahip değil. Bunun nedenini ise şirketin Ar-Ge lideri açıkladı.

    "Herkes kılıf kullanıyor"

    Samsung’un mobil iş biriminden Ar-Ge ve operasyonlardan sorumlu yöneticisi Won-Joon Choi, manyetik desteğin eksikliğini açıklarken bunun cihazın kalınlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Choi’ye göre mıknatıs eklemek, telefonun tasarımında olumsuz bir değişim anlamına geliyor.

    Samsung Galaxy S26’da neden mıknatıs yok? Ar-Ge şefi yanıtladı Tam Boyutta Gör
    Choi, İnsanların yaklaşık yüzde 80 veya 90'ı kılıf kullanıyor ve mıknatıslı kılıflar bugünlerde çok popüler. Telefonun içinde herhangi bir fedakarlık yapmadığımızdan emin olmak için hala çok fazla araştırma yapıyoruz. Bunu gerçekten başardığımızda, entegre edeceğiz” diyor.

    Sonuç olarak şirket manyetik halkaları doğrudan telefonlara yerleştirmek yerine resmi kılıflara entegre etmeye karar verdi.

    Samsung, Galaxy S26+ veya Galaxy S26 Ultra'ya daha büyük bataryalar eklemese de tasarımda iyileştirmeler yaptı. Galaxy S26 Ultra, 7,9 mm kalınlığıyla şirketin bugüne kadarki en ince Ultra modeli. Ayrıca, 214 gram ağırlığıyla Galaxy S25 Ultra'dan 4 gram daha hafif.

    Bu durum Qi2 mıknatıslarının çıkarılmasını haklı kılıyor mu emin değiliz. Zira kullanıcıların bu yaklaşıma pek katılmadığı biliniyor. Kullanıcılar, ince tasarımdan ödün verip daha büyük pil ve mıknatıs desteği sunulmasını istiyor.

