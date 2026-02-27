Samsung Galaxy S26’da neden Qi2 mıknatıs yok? Ar-Ge şefi yanıtladı

"Herkes kılıf kullanıyor"
Samsung’un mobil iş biriminden Ar-Ge ve operasyonlardan sorumlu yöneticisi Won-Joon Choi, manyetik desteğin eksikliğini açıklarken bunun cihazın kalınlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Choi’ye göre mıknatıs eklemek, telefonun tasarımında olumsuz bir değişim anlamına geliyor.
Sonuç olarak şirket manyetik halkaları doğrudan telefonlara yerleştirmek yerine resmi kılıflara entegre etmeye karar verdi.
Samsung, Galaxy S26+ veya Galaxy S26 Ultra'ya daha büyük bataryalar eklemese de tasarımda iyileştirmeler yaptı. Galaxy S26 Ultra, 7,9 mm kalınlığıyla şirketin bugüne kadarki en ince Ultra modeli. Ayrıca, 214 gram ağırlığıyla Galaxy S25 Ultra'dan 4 gram daha hafif.
Bu durum Qi2 mıknatıslarının çıkarılmasını haklı kılıyor mu emin değiliz. Zira kullanıcıların bu yaklaşıma pek katılmadığı biliniyor. Kullanıcılar, ince tasarımdan ödün verip daha büyük pil ve mıknatıs desteği sunulmasını istiyor.