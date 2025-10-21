Samsung Galaxy S26 Türkiye pazarını üzecek: Bölgeye göre farklı işlemci

Samsung Galaxy S26 politikasına tepki olacak mı?
Özellikle ısınma ve darboğaz tarafında beklentiler karşılanmasa da Samsung uzun bir süre bölgeye göre Snapdragon ve Exynos yonga setlerini amiral gemilerine koydu. Galaxy S23 serisinde tamamen Snapdragon işlemcisine geçse de Galaxy S24 serisinde karma politika ve Galaxy S25 serisinde yine Snapdragon işlemci tercihi yapıldı.
İddialara göre Samsung Galaxy S26 serisinde de karma sistemi tercih edecek. Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde Galaxy S26 serisi Exynos 2600 işlemciyle piyasaya sürülürken, ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti tercih edilecek. 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin Samsung tarafından döküleceği iddialarına bakarak tüm Galaxy S26 serisinin Samsung tesislerinden çıkan yongalarla donatılacağı genellemesi de yapılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Rekor hızda duvar ören inşaat robotu
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
33 Kişi Okuyor (4 Üye, 29 Misafir) 9 Masaüstü 24 Mobil
1931 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung Galaxy S26, Samsung ve