Samsung Galaxy S26 Türkiye pazarını üzecek: Bölgeye göre farklı işlemci

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Kendi özelleştirilmiş yongası için devasa yatırımlar yapan ve AMD ile grafik işbirliğine giden Samsung ne var ki gerçek hayat kullanım testlerinde bir türlü Qualcomm muadili ile başa baş gidecek bir ürün ortaya koyamadı.

Samsung Galaxy S26 politikasına tepki olacak mı?

Özellikle ısınma ve darboğaz tarafında beklentiler karşılanmasa da Samsung uzun bir süre bölgeye göre Snapdragon ve Exynos yonga setlerini amiral gemilerine koydu. Galaxy S23 serisinde tamamen Snapdragon işlemcisine geçse de Galaxy S24 serisinde karma politika ve Galaxy S25 serisinde yine Snapdragon işlemci tercihi yapıldı.

İddialara göre Samsung Galaxy S26 serisinde de karma sistemi tercih edecek. Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde Galaxy S26 serisi Exynos 2600 işlemciyle piyasaya sürülürken, ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti tercih edilecek. 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin Samsung tarafından döküleceği iddialarına bakarak tüm Galaxy S26 serisinin Samsung tesislerinden çıkan yongalarla donatılacağı genellemesi de yapılabilir.

