Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 Türkiye pazarını üzecek: Bölgeye göre farklı işlemci

    Yonga tasarımına büyük yatırım yapan Samsung’un üst yöneticileri sadece Qualcomm’a bağımlı olmaya şiddetle karşı çıktığı için bölgeye göre Exynos işlemci tercihi yapılıyor.

    Samsung Galaxy S26 Tam Boyutta Gör
    Kendi özelleştirilmiş yongası için devasa yatırımlar yapan ve AMD ile grafik işbirliğine giden Samsung ne var ki gerçek hayat kullanım testlerinde bir türlü Qualcomm muadili ile başa baş gidecek bir ürün ortaya koyamadı. 

    Samsung Galaxy S26 politikasına tepki olacak mı?

    Özellikle ısınma ve darboğaz tarafında  beklentiler karşılanmasa da Samsung uzun bir süre bölgeye göre Snapdragon ve Exynos yonga setlerini amiral gemilerine koydu. Galaxy S23 serisinde tamamen Snapdragon işlemcisine geçse de Galaxy S24 serisinde karma politika ve Galaxy S25 serisinde yine Snapdragon işlemci tercihi yapıldı. 

    İddialara göre Samsung Galaxy S26 serisinde de karma sistemi tercih edecek. Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde Galaxy S26 serisi Exynos 2600 işlemciyle piyasaya sürülürken, ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti tercih edilecek. 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin Samsung tarafından döküleceği iddialarına bakarak tüm Galaxy S26 serisinin Samsung tesislerinden çıkan yongalarla donatılacağı genellemesi de yapılabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    maligezgin +25 Stoneiron04 +24 emr12 +23 serdarcenk +23 ti7800 +21 mert1907 +20 buradan bir taytlı geçti +19 Naruto45 +19 donanımcı123 +17 moondaye +15
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    33 Kişi Okuyor (4 Üye, 29 Misafir) 9 Masaüstü 24 Mobil
    road warrior, Evoque, [Z3R0] ve 1 üye daha okuyor
    E
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1931 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung Galaxy S26, Samsung ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bimcell mesaj merkezi numarası skolyoz engelli raporu alabilir mi stanley parable türkçe dublaj en iyi hatchback arabalar dilin arkasında et parçası olur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum