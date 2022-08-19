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    Beş buçuk yıllık Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sürpriz bir güncelleme aldı

    2017 yılının amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Yeni telefon için sürpriz bir güncelleme paylaşıldı. 
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    Samsung Galaxy S8
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    2017 yılının popüler telefonları Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, sürpriz bir yeni güncelleme aldı. En son Mayıs 2021 tarihinde amiral gemisi telefonlar için yolun sonuna gelindiğini duyuran Samsung, görünüşe göre cihazlara olan desteğini sürdürmeye devam edecek.

    GPS kararlılığı artırıldı

    Bildirilenlere göre G95*FXXUCDVG4 sürüm numarası ile kullanıcılara sunulan 420MB boyutlarındaki yeni güncelleme, temel olarak cihazların GPS kararlılığına odaklanıyor. Bununla birlikte Kasım 2021’den itibaren Android 9 Pie sürümü ile baş başa kalan Galaxy S8 serisinin, beş buçuk yaşında olan bir Android telefon için beklenilenden daha fazla destek aldığını söyleyebiliriz.

    Ayrıca Galaxy S8 telefonların yanı sıra kısa bir süre önce Samsung, amiral gemilerinin güncelleme yapısında da değişikliğe imza attı. 2021 cihazları ve daha yeni telefonlar için geçerli olan yeni değişiklik ile beraber, cihazlara dört yeni işletim sistemi ve beş yıllık güvenlik yamaları sunulacak.

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