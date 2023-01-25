Samsung Galaxy Store'da iki tehlikeli güvenlik açığı tespit edildi

Tam Boyutta Gör Siber güvenlik firması NCC Group'tan araştırmacılar Galaxy Store'da bir güvenlik açığı keşfetti. Samsung'un mobil uygulama mağazasındaki tehlikeli açık geçen yıl 23 Kasım ila 3 Aralık tarihleri arasında keşfedildi.

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CVE-2023-21433 numarası atanan güvenlik açığı saldırganlar tarafından Galaxy cihazlara gizlice uygulama yüklemek için kullanılabiliyordu. CVE-2023-21434 olarak tanımlanan bir diğer açık ise akıllı telefonlarda JavaScript çalıştırılmasına izin vererek cihaz sahiplerinin kişisel bilgilerini tehlikeye atıyordu.

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Güncelleme kontrolü yapmak önemli

CVE-2023-21433 numaralı açık Android 13'ün güvenlik özellikleri sayesinde bu işletim sistemini çalıştıran Samsung telefonlarda işe yaramıyor. Buna ek olarak Güney Koreli şirket 2023'ün ilk gününde Galaxy Store'un 4.5.49.8 sürümünü yayınlayarak her iki açığı da ortadan kaldırdı.

Yukarıda bahsi geçen tehlikeli güvenlik açıklarından etkilenmemek için Galaxy cihazınızda Galaxy Store'un en son sürümünün yüklü olduğuna emin olmanız iyi olacaktır. Bunu kontrol etmek için uygulamanın Ayarlar > Galaxy Store Hakkında menüsünü kullanabilirsiniz.

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Samsung Galaxy Store'da iki tehlikeli güvenlik açığı bulundu