Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Store'da iki tehlikeli güvenlik açığı tespit edildi

    Güvenlik araştırmacıları Samsung'un uygulama mağazasında Galaxy cihaz sahiplerini ilgilendiren iki güvenlik açığı keşfetti. Açıklardan biri cihazlara gizlice uygulama yüklenmesine imkan tanıyor.
    1
    Samsung Galaxy Store'da iki tehlikeli güvenlik açığı bulundu Tam Boyutta Gör
    Siber güvenlik firması NCC Group'tan araştırmacılar Galaxy Store'da bir güvenlik açığı keşfetti. Samsung'un mobil uygulama mağazasındaki tehlikeli açık geçen yıl 23 Kasım ila 3 Aralık tarihleri arasında keşfedildi.

    CVE-2023-21433 numarası atanan güvenlik açığı saldırganlar tarafından Galaxy cihazlara gizlice uygulama yüklemek için kullanılabiliyordu. CVE-2023-21434 olarak tanımlanan bir diğer açık ise akıllı telefonlarda JavaScript çalıştırılmasına izin vererek cihaz sahiplerinin kişisel bilgilerini tehlikeye atıyordu.

    Samsung Galaxy Store'da iki tehlikeli güvenlik açığı bulundu Tam Boyutta Gör

    Güncelleme kontrolü yapmak önemli

    CVE-2023-21433 numaralı açık Android 13'ün güvenlik özellikleri sayesinde bu işletim sistemini çalıştıran Samsung telefonlarda işe yaramıyor. Buna ek olarak Güney Koreli şirket 2023'ün ilk gününde Galaxy Store'un 4.5.49.8 sürümünü yayınlayarak her iki açığı da ortadan kaldırdı.

    Yukarıda bahsi geçen tehlikeli güvenlik açıklarından etkilenmemek için Galaxy cihazınızda Galaxy Store'un en son sürümünün yüklü olduğuna emin olmanız iyi olacaktır. Bunu kontrol etmek için uygulamanın Ayarlar > Galaxy Store Hakkında menüsünü kullanabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 26 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız