Samsung Galaxy Tab A9 tanıtıldı: Uygun fiyattan vazgeçmiyor

Samsung Galaxy Tab A9 özellikleri ve fiyatı
- 8.7 inçlik 1340x800 piksel ekran
- Helio G99 yonga seti (2+6)
- 4GB/8GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 190$ başlangıç
Samsung Galaxy Tab A9 tablet modeli giriş seviyesinde büyük beklenti içerisinde olmayan tüketicileri hedefliyor. Batarya ve kamera konusunda bilgi yok ancak 5100mAh kapasite test sonuçlarında ortaya çıkmıştı.
60Hz ekran ve Dolby Atmos destekli çift hoparlör cihazın artıları olarak öne çıkıyor. Android 13 işletim sistemi ile gelecek olan Samsung Galaxy Tab A9 yanında Galaxy Tab A9+ için de bir sayfa açılmış ancak henüz bir detay yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.