Samsung Galaxy Tab A9 tanıtıldı: Uygun fiyattan vazgeçmiyor

Samsung Galaxy Tab A9 tablet modeli ilk etapta BAE ve Guatemala pazarlarında satışa sunuluyor. Fiyatına göre ortalama bir performans sunacak olan tablet modelinin bir de Plus versiyonu piyasaya çıkacak.

Samsung Galaxy Tab A9 özellikleri ve fiyatı

8.7 inçlik 1340x800 piksel ekran

Helio G99 yonga seti (2+6)

4GB/8GB RAM

64GB/128GB depolama

190$ başlangıç

Galaxy Tab A9 lansmandan önce test edildi: İşte özellikleri 2 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy Tab A9 tablet modeli giriş seviyesinde büyük beklenti içerisinde olmayan tüketicileri hedefliyor. Batarya ve kamera konusunda bilgi yok ancak 5100mAh kapasite test sonuçlarında ortaya çıkmıştı.

60Hz ekran ve Dolby Atmos destekli çift hoparlör cihazın artıları olarak öne çıkıyor. Android 13 işletim sistemi ile gelecek olan Samsung Galaxy Tab A9 yanında Galaxy Tab A9+ için de bir sayfa açılmış ancak henüz bir detay yok.

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Samsung Galaxy Tab A9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı