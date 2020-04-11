Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G satışa çıktı: İşte fiyatı

Samsung’un geçen yıl beğeni toplayan Galaxy Tab S6 amiral gemisi tabletinden sonra biraz daha kırpılmış bir modelin hazırlıklarını yaptığı sık sık gündeme geliyordu. Galaxy Tab S6 Lite satışa çıktı.

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Galaxy Tab S6 Lite özellikleri ve fiyatı

Galaxy Tab S6 Lite modeli 10.4 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunuyor. 798Gr ağırlığındaki tablet modeli sadece 7mm kalınlık değerine sahip. Nispeten ince ekran çerçeveleri ve alüminyum gövde ile bu değer yakalanmış.

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Tablet gücünü Exynos 9611 yonga setinden alıyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan yonga seti tablete 5G desteğini de getiriyor. Tablet modelinde 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alacak.

S-Pen desteğinin unutulmadığı Galaxy Tab S6 Lite modelinde 7040mAh kapasiteli batarya, 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Güney Kore’de tablet modeli 350$ başlangıç etiketine sahip. Avrupa’da ise 475$ fiyat etiketleri gündeme gelmişti ancak bu versiyon LTE ve ülkeye göre 5G sunduğu için yüksek.

https://www.gizmochina.com/2020/04/10/samsung-galaxy-tab-s6-lite-5g-with-s-pen-listed-by-korean-retailers-starts-at-350/

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