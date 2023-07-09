Samsung Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı

- İşte Samsung Galaxy Tab S9 serisinin beklenen Avrupa fiyatları:
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
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İşte Samsung Galaxy Tab S9 serisinin beklenen Avrupa fiyatları:
Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra'dan oluşan Samsung Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatları SamInsider tarafından sızdırıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:
Samsung Galaxy Tab S9
- 8GB + 128GB – 929 Euro
- 12GB + 256GB – 1049 Euro
Samsung Galaxy Tab S9+
- 12GB + 256GB – 1149 Euro
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- 12GB + 256GB – 1369 Euro
Galaxy Tab S9+, 12,4 inç Dinamik AMOLED 2X WQXGA+ ekrana, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolamaya, 10.090 mAh bataryaya ve 285,4 x 185,4 x 5,7 mm gövdeye sahip olacak. Kamera kısmında ise 12MP özçekim kamerası ile birlikte 13MP+8MP arka kamera kurulumu içermekte.
Son olarak serinin en üst cihazı Galaxy Tab S9 Ultra'nın ise 14,6 inç Dinamik AMOLED 2X WQXGA+ ekrana, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolamaya, 45 W şarjlı 11.200 mAh bataryaya ve 326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlarında bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Kamera kısmında ise 12MP+12MP'den oluşan çift özçekim kamerasına ve 13MP+8MP çift arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)