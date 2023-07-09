Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz'da Galaxy Unpacked 2023 etkinliğini gerçekleştirecek ve bu etkinlikte en yeni ürünlerini piyasaya sürecek. Bu ürünler arasında ise Samsung Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 ve Watch 6 serisi bulunmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatını ortaya çıkardı.

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İşte Samsung Galaxy Tab S9 serisinin beklenen Avrupa fiyatları:

Tab S9, Tab S9+ ve Tab S9 Ultra'dan oluşan Samsung Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatları SamInsider tarafından sızdırıldı. Fiyatlar ise şu şekilde:

Samsung Galaxy Tab S9

8GB + 128GB – 929 Euro

12GB + 256GB – 1049 Euro

Samsung Galaxy Tab S9+

12GB + 256GB – 1149 Euro

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

12GB + 256GB – 1369 Euro

Tam Boyutta Gör Cihazların özelliklerine değinecek olursak serinin en alt modeli Samsung Galaxy Tab S9, 11 inç Dinamik AMOLED 2X WQXGA ekrana, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolamaya, 8.400 mAh bataryaya sahip olacak. 254,8 x 165,8 x 5,9 mm boyutlarında olacak cihazda ayrıca 12MP özçekim kamerası ile 13MP arka kameradan oluşan bir kamera kurulumu olacak.

Galaxy Tab S9+, 12,4 inç Dinamik AMOLED 2X WQXGA+ ekrana, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolamaya, 10.090 mAh bataryaya ve 285,4 x 185,4 x 5,7 mm gövdeye sahip olacak. Kamera kısmında ise 12MP özçekim kamerası ile birlikte 13MP+8MP arka kamera kurulumu içermekte.

Son olarak serinin en üst cihazı Galaxy Tab S9 Ultra'nın ise 14,6 inç Dinamik AMOLED 2X WQXGA+ ekrana, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolamaya, 45 W şarjlı 11.200 mAh bataryaya ve 326,4 x 208,6 x 5,5 mm boyutlarında bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Kamera kısmında ise 12MP+12MP'den oluşan çift özçekim kamerasına ve 13MP+8MP çift arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Tab S9 serisinin Avrupa fiyatı sızdırıldı