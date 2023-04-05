Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bilinen özellikleri
Samsung’un bir sonraki amiral gemisi tableti, 208.6 x 326.4 x 55mm boyutlarında, 737 gr ağırlığında, toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. Tabletin ekranı 14.6 inç ve 2960x1848 piksel çözünürlük, %120 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Galaxy cihazlar için özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek tablette 16GB LPDRR5x RAM bulunacak. Yeni Galaxy Tab, 45w hızlı şarjı destekleyen 11.200 mAh bataryadan güç alacak.
Galaxy Tab S9 ne zaman tanıtılacak?
Samsung’un Galaxy Tab S9 serisini 2023 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanır telefonları ile birlikte tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı