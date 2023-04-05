Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçen yıl ilk kez tablette ultra modeli “Galaxy Tab S8 Ultra” ile karşımıza çıktı. Tablet, devasa ekran, son derece ince profil ve çift ön kameraya sahipti. Halefi Galaxy Tab S9 Ultra, benzer şekilde ince bir tasarıma, büyük bir ekrana sahip olacak ve tabii ki daha da güçlü olacak. İşte Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın özellikleri:

Galaxy Tab S9+ render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bilinen özellikleri

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi tableti, 208.6 x 326.4 x 55mm boyutlarında, 737 gr ağırlığında, toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. Tabletin ekranı 14.6 inç ve 2960x1848 piksel çözünürlük, %120 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Galaxy cihazlar için özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek tablette 16GB LPDRR5x RAM bulunacak. Yeni Galaxy Tab, 45w hızlı şarjı destekleyen 11.200 mAh bataryadan güç alacak.

Galaxy Tab S9 ne zaman tanıtılacak?

Samsung’un Galaxy Tab S9 serisini 2023 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanır telefonları ile birlikte tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri sızdırıldı