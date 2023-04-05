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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı

    Samsung’un gelecek premium tableti Galaxy Tab S9 Ultra’nın teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy Tab S8 Ultra gibi ince, büyük ekranlı ancak çok daha güçlü bir tablet karşımıza çıkacak.
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    samsung galaxy tab s9 ultra özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen yıl ilk kez tablette ultra modeli “Galaxy Tab S8 Ultra” ile karşımıza çıktı. Tablet, devasa ekran, son derece ince profil ve çift ön kameraya sahipti. Halefi Galaxy Tab S9 Ultra, benzer şekilde ince bir tasarıma, büyük bir ekrana sahip olacak ve tabii ki daha da güçlü olacak. İşte Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın özellikleri:

    Samsung Galaxy Tab S9 Ultra bilinen özellikleri

    Samsung’un bir sonraki amiral gemisi tableti, 208.6 x 326.4 x 55mm boyutlarında, 737 gr ağırlığında, toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacak. Tabletin ekranı 14.6 inç ve 2960x1848 piksel çözünürlük, %120 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Galaxy cihazlar için özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelecek tablette 16GB LPDRR5x RAM bulunacak. Yeni Galaxy Tab, 45w hızlı şarjı destekleyen 11.200 mAh bataryadan güç alacak.

    Galaxy Tab S9 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung’un Galaxy Tab S9 serisini 2023 ikinci yarısında Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanır telefonları ile birlikte tanıtması bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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