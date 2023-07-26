Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tanıtıldı. Android dünyasının yeni kralı

Tam Boyutta Gör Bugün gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinde, Samsung’un merakla beklenen Galaxy Tab S9 amiral gemisi tablet serisi de tanıtıldı. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra modeli Android dünyasında kuralları yeniden belirliyor.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra özellikleri

14.6 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

12GB/16GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB71TB depolama

Wi-Fi/5G seçenekleri

13MP+12MP arka kamera, LED flaş

11200mAh batarya

45W hızlı şarj

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Android dünyasının yeni kralı olacak Samsung Galaxy Tab S9 Ultra hem oyun oynarken hem de video izlerken sürükleyici ve taşınabilir bir eğlence deneyimi sunuyor. HDR10+ özelliği, geniş bir renk ve parlaklık yelpazesiyle sahneden sahneye, kareden kareye ton optimizasyonu sağlıyor. Dinamik yenileme hızı ise optimize edilmiş batarya verimliliğiyle sorunsuz tepkiselliği dengelemek için otomatik olarak 60 ile 120Hz arasında kalibre ediliyor. Eye Comfort (Göz Konforu) özelliğiyse yüzde 70'ten fazla azaltılmış düşük mavi ışıkla göz yorgunluğunu azaltıyor.

AKG hoparlör sistemi ve Dolby Atmos sürükleyici ses sağlayan %20 daha büyük dörtlü hoparlör sisteminin sunduğu muazzam ses eğlence deneyimini pekiştiriyor. Ayrıca sinematik bir ses deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar; oyun oynamak, müzik dinlemek, görüntülü görüşme yapmak ve daha fazlası için özelleştirilmiş ses ayarları arasından seçim yapabiliyor.

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Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tablet modelindeki yenilikçi Vision Booster teknolojisi de eğlencesini dış mekanlara taşımak isteyenler için ideal. Bu teknoloji sayesinde, parlak aydınlatma koşulları otomatik olarak algılanıyor ve ekranın canlılığını korumak için ortama uyum sağlıyor.

Galaxy Tab S9 Ultra ve S Pen, artık suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip. S Pen ayrıca arama çubuklarında, tarayıcılarda ve uygulama mağazalarında da yazabiliyor. Yeni çift yönlü şarj fonksiyonu ise, cihaz standındayken hangi yöne bakarsa baksın şarj edilebilmesine olanak tanıyor.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra fiyatı

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tablet modeli 1199$ başlangıç fiyatı 12GB/256GB seçeneği için olmak üzere ön siparişlere başlamış durumda.

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Galaxy Tab S9 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı