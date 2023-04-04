Galaxy Tab S9+ render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

Galaxy Tab S9+ render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan görüntülere bakıldığında Galaxy Tab S9+, S8 Plus'a küçük bir güncelleme olacak şekilde şekilleniyor. 12.4" ekran boyutu, 1752x2800 piksel çözünürlük, gömülü parmak izi sensörü, dörtlü hoparlör dizilimi, çift arka kamera ve hatta boyutları aynı kalacak. Ancak arkadaki kameralar Galaxy S23 serisi tarzında dairesel tasarımla karşımıza çıkacak.
Cihazın detaylı ayrıntıları ise henüz bilinmiyor ancak Samsung’un Qualcomm ile yaptığı ortaklık Galaxy S23 serisinde daha hızlı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin doğmasını sağlamıştı. Bu nedenle Galaxy Tab S9+, kuvvetle muhtemel Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacak. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Zira Samsung Galaxy Tab S8+, 2022 Nisan ayında vitrine çıktı. Bu bağlamda Galaxy Tab S9+ lansmanı için az bir süre kaldığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı