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    Anlık Bildirim

    Galaxy Tab S9+ render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı

    Samsung'un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S9+ modelinin render görüntüleri paylaşıldı. Yeni cihaz, Galaxy Tab S8+'a kıyasla küçük tasarımsal yenilikler içeriyor. İşte detaylar
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    Galaxy Tab S9+ render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2022 yılında piyasaya sürülen Galaxy Tab S8 serisinin halefi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Galaxy Tab S9 hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi ailenin tepe üyesi Galaxy Tab S9+ modelinin render görüntüleri paylaşıldı.

    Galaxy Tab S9+ render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan görüntülere bakıldığında Galaxy Tab S9+, S8 Plus'a küçük bir güncelleme olacak şekilde şekilleniyor. 12.4" ekran boyutu, 1752x2800 piksel çözünürlük, gömülü parmak izi sensörü, dörtlü hoparlör dizilimi, çift arka kamera ve hatta boyutları aynı kalacak. Ancak arkadaki kameralar Galaxy S23 serisi tarzında dairesel tasarımla karşımıza çıkacak.

    Galaxy Tab S9+ render görüntüleri sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızıntı, yeni tabletin dahili S-Pen desteğine sahip olacağını doğruluyor. Zira kalem yuvası için bir manyetik alan belirlenmiş. Sızıntılara göre Galaxy Tab S9+, USB-C 3.2 bağlantı noktası üzerinden 45W kablolu şarj desteği sunacak. 

    Cihazın detaylı ayrıntıları ise henüz bilinmiyor ancak Samsung’un Qualcomm ile yaptığı ortaklık Galaxy S23 serisinde daha hızlı bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin doğmasını sağlamıştı. Bu nedenle Galaxy Tab S9+, kuvvetle muhtemel Snapdragon 8 Gen 2 platformundan destek alacak. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Zira Samsung Galaxy Tab S8+, 2022 Nisan ayında vitrine çıktı. Bu bağlamda Galaxy Tab S9+ lansmanı için az bir süre kaldığını belirtelim.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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