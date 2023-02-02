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    Galaxy S23'e özel Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin özellikleri belli oldu

    Galaxy S23 serisi, özel Snapdragon işlemcili ilk Samsung telefonlar. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy özellikleri ile neler sunuyor bakalım.               
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    Samsung Galaxy S23 işlemci özellikleri Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23, özel Snapdragon işlemci kullanan markanın ilk akıllı telefon serisi. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, işlemcinin daha yüksek saat hızına sahip bir versiyonu ancak bu kadar değil; bu çipin bazı ek özellikleri de var.

    Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy özellikleri

    Daha yüksek CPU saat hızı (3.36GHz) ve daha hızlı GPU (719MHz), uygulamaları ve oyunları açarken, çoklu görev yaparken, oyun oynarken ve hatta telefonu başlatırken daha hızlı performans sağlıyor. Daha hızlı LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama ile Samsung Galaxy S23, CPU iş yüklerinde %34, oyunlarda %41, makine öğrenimi görevlerinde ise %49 daha hızlı. Samsung’a göre overclock edilen Snapdragon 8 Gen 2, şu andaki en hızlı Snapdragon işlemci. Yonga seti, kullanıcıların daha iyi kamera performansı elde edeceği daha iyi ISP ile birlikte geliyor.

    Samsung, Galaxy S23’e özel özellikler ve optimizasyonlar getirmek için Qualcomm ile iş birliği yapmış. Qualcomm’un yeni Bilişsel ISP’sini kullanan ilk Snapdragon işlemci olma özelliğini taşıyor. İşlemcinin bu parçası, gerçek zamanlı Semantik Segmentasyon ya da Samsung’un deyimiyle Yapay Zeka Nesne Duyarlı Motor ile telefonun kamerasından alınan görüntüleri iyileştiriyor. Sahnedeki objeler yapay zeka ve makine öğrenimi ile algılanıyor ve ardından her bir nesne ve arka planı ayrı ayrı işleyerek fotoğrafın daha doğal görünmesini sağlıyor.

    Samsung, S23 serisinin düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar yakaladığını iddia ediyor. Yeni ISP sayesinde Galaxy S23, hem ön hem de arka kameraları kullanarak 4K 60fps süper HDR videolar çekebilen ilk Android telefon. Ayrıca iPhone 14 Pro serisinde olduğu gibi QHD çözünürlükte süper sabit videolar ve 4K 30fps hızda portre videolar çekebiliyor. Serinin en üst modeli Galaxy S23 Ultra'nın kutu açılımını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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