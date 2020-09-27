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    Samsung Galaxy W21'in detayları ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği 5G destekli yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy W21, Wi-Fi Alliance sertifikası aldı.
    54 dk.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy W21'in detayları ortaya çıktı
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    Gelen son bilgilere göre teknoloji üreticisi Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. SM-W2021 kod adına sahip cihaz, Wi-Fi Alliance'ın web sitesine listelendi.

    Ayrıca Bkz. "Sıradışı tasarıma sahip akıllı saat Nubia Watch, küresel pazarlara geliyor"

    Yıl sonuna doğru satışa sunulacak

    Sektöre yakın kaynaklar, cihazın Galaxy W21 5G adıyla çıkacağını ve Galaxy W20 5G'nin yerini alacağını belirtiyorlar. Wi-Fi Alliance sertifikasına göre, yeni telefon hem 5GHz hem de 2.4GHz ağlarını destekleyen çift bant özelliklerine sahip olacak. Bunun yanında akıllı telefonun selefi gibi kitap formunda mı, yoksa dikey olarak mı katlanabileceği konusunda ise henüz net bir bilgi mevcut değil.

    Samsung Galaxy W21'in detayları ortaya çıktı
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    Cihazın diğer özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama birimi yer alırken, işletim sisteminin ise Android 10 olacağı söyleniyor. Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonunu bu yıl sonuna doğru tanıtmayı planladığı ve buna paralel olarak Galaxy W21 5G akıllı telefon modelinin Kasım veya Aralık aylarında piyasaya çıkacağı ise sızan bilgiler arasında. Cihazın hangi fiyat etiketine sahip olacağı ise şimdilik belirsiz.



    https://www.gizchina.com/2020/09/26/samsung-w21-5g-flip-phone-gets-wi-fi-alliance-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 26 dk.
    Bu W serisi genelde hep Çin'e özel oluyor. Bu da öyle olabilir.
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