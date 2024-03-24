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    Galaxy Z Flip 6’dan yeni detaylar: Exynos varyantı, 12GB RAM ve dahası

    Dünyanın en büyük katlanabilir akıllı telefon üreticisi Samsung, 6. Nesil Galaxy Z serisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni sızıntılar, Galaxy Z Flip 6'nın değişikliklerini göz önüne seriyor.
    Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin öncülerinden olan Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisi ile katlanabilir telefonları kısa sürede popüler hale getirdi. Bu sektörde liderlik koltuğunu korumaya devam eden firma, önümüzdeki aylarda 6. nesil Galaxy Z serisini kullanıcılarla buluşturacak.

    Galaxy Z Flip 6 detaylanıyor

    Samsung ürünleri hakkında sızıntılar yapan @kro_roe isimli X kullanıcısı, yeni gönderisinde Galaxy Z Flip 6’yı detaylandırdı. Bu rapora göre Galaxy Z Flip 6, serinin Exynos versiyona sahip ilk cihazı olacak. Samsung, Galaxy S24’te kullandığı Exynos 2400’den memnun görünüyor bu yonga setini Galaxy Z Flip 6 için de kullanmaya karar vermiş. Galaxy Z Flip 6, muhtemelen bazı ülkelerde Exynos 2400, bazı ülkelerde ise Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisine yer verecek. Aynı rapora göre Z Flip 6, 8GB ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacak ancak 12GB modelin yalnızca bazı ülkelerde satışa çıkacak. Depolama seçenekleri ise geçen seneki gibi 256GB ve 512GB olacak.

    Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör
    RAM ve işlemci seçeneklerinin yanı sıra @kro_roe, Z Flip 6’nın dış ekranın 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını ve cihazın önceki nesilden daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacağını belirtti. Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile satışa çıkması beklenen cihaz muhtemelen temmuz veya ağustos ayında tanıtılacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 5 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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