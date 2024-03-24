Galaxy Z Flip 6’dan yeni detaylar: Exynos varyantı, 12GB RAM ve dahası

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin öncülerinden olan Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisi ile katlanabilir telefonları kısa sürede popüler hale getirdi. Bu sektörde liderlik koltuğunu korumaya devam eden firma, önümüzdeki aylarda 6. nesil Galaxy Z serisini kullanıcılarla buluşturacak.

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Galaxy Z Flip 6 detaylanıyor

Samsung ürünleri hakkında sızıntılar yapan @kro_roe isimli X kullanıcısı, yeni gönderisinde Galaxy Z Flip 6’yı detaylandırdı. Bu rapora göre Galaxy Z Flip 6, serinin Exynos versiyona sahip ilk cihazı olacak. Samsung, Galaxy S24’te kullandığı Exynos 2400’den memnun görünüyor bu yonga setini Galaxy Z Flip 6 için de kullanmaya karar vermiş. Galaxy Z Flip 6, muhtemelen bazı ülkelerde Exynos 2400, bazı ülkelerde ise Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemcisine yer verecek. Aynı rapora göre Z Flip 6, 8GB ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacak ancak 12GB modelin yalnızca bazı ülkelerde satışa çıkacak. Depolama seçenekleri ise geçen seneki gibi 256GB ve 512GB olacak.

Tam Boyutta Gör RAM ve işlemci seçeneklerinin yanı sıra @kro_roe, Z Flip 6’nın dış ekranın 120Hz tazeleme hızına sahip olacağını ve cihazın önceki nesilden daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacağını belirtti. Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 ile satışa çıkması beklenen cihaz muhtemelen temmuz veya ağustos ayında tanıtılacak.

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Galaxy Z Flip 6 bazı ülkelerde Exynos 2400'e sahip olabilir