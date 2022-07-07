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91mobiles internet sitesi Samsung'un yakında piyasaya sürülecek Galaxy Watch 5 serisi akıllı saatlerinin resmi basın görsellerini paylaştı. Yeni seri Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro olmak üzere iki model içerecek.

Her iki akıllı saatin de ekran koruması için Gorilla Glass DX yerine Sapphire Crystal kullanacağını belirtelim. Galaxy Watch 5 Pro siyah ve gri titanyum renk seçeneğiyle gelecek. LTE desteği olan ve olmayan ik farklı varyant bekleniyor.

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Lansman Ağustos'ta

Standart Galaxy Watch 5 daha fazla renk seçeneği ve daha uygun fiyatla satışa çıkacak. LTE ve Bluetooth versiyonları konuşulan akıllı saatin 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki boyutta sunulacağı ifade ediliyor.

Galaxy Watch 5 serisi kutudan WearOS 3.5 tabanlı One UI Watch 4.5 ile çıkacak. Akıllı saatlerin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek geleneksel Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Aynı gün şirket yeni nesil katlanabilir telefonlarını da duyuracak.

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Samsung Galaxy Watch 5 serisinin görüntüleri sızdırıldı