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    Samsung Galaxy Watch 5, PSP oyun performansıyla şaşırttı: GTA, 60 FPS'de çalışıyor

    Samsung Galaxy Watch 5'te PSP oyunları oynamak mümkün. Bir kullanıcı, akıllı saatte GTA ve God of War'u 60 FPS'de çalıştırmayı başardı. İşte bu ilgi çekici modifikasyonun detayları:
    Samsung Galaxy Watch 5'te PSP oyunları: GTA, 60 FPS'de çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch 5'in yetenekleri, bir Reddit kullanıcısının yaratıcı çabalarıyla bambaşka bir boyuta taşındı. ZenonDesingk isimli genç kullanıcı, popüler PSP oyunlarını akıllı saatte çalıştırmayı başararak büyük ilgi uyandırdı. Bu benzersiz proje, akıllı saatlerin potansiyelini gözler önüne sererken, mobil oyun dünyasında yeni ufuklar açabilir.

    İşte akıllı saatte oyun deneyiminin sınırlarını zorlayan modifikasyon:

    Bu ilginç proje, kullanıcının bir arkadaşının Samsung Galaxy Watch 5'ini görmesiyle başladı. Google Play Store entegrasyonu ve Android tabanlı işletim sistemiyle dikkat çeken cihaz, Zenon'u satın almaya yönlendirdi. Ancak başlangıçta mevcut oyun seçeneklerinden tatmin olmayan kullanıcı, cihazın sınırlarını zorlamaya karar verdi.

    Proje sürecinde karşılaşılan teknik zorluklar, yaratıcı çözümlerle aşıldı. Zenon, standart yükleme yöntemlerinin başarısız olması üzerine, Android Debug Bridge (ADB) teknolojisinden faydalanmaya karar verdi. Bugjaeger uygulaması aracılığıyla kablosuz ADB bağlantısı kuran kullanıcı, PSP emülatörünü başarıyla yüklemeyi başardı.

    Samsung Galaxy Watch 5'te PSP oyunları: GTA, 60 FPS'de çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Emülatör kurulumunun ardından GTA: Vice City, God of War, Need for Speed: Most Wanted ve Mortal Kombat gibi popüler PSP oyunları saate yüklendi. Küçük ekranda oyun deneyimini iyileştirmek için AliExpress'ten temin edilen Bluetooth gamepad çözümü ise oynanabilirliği önemli ölçüde artırdı. 

    Özellikle dikkat çeken nokta, God of War haricindeki tüm oyunların 60 FPS performansla çalışması oldu. Bu deneysel projenin başarısı ise modern giyilebilir teknolojilerin potansiyelini gözler önüne sererken aynı zamanda yasal ve teknik sınırları da sorgulatıyor.

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    Mantarın Başı 2 gün önce

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