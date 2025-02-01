Samsung Galaxy Watch 5, PSP oyun performansıyla şaşırttı: GTA, 60 FPS'de çalışıyor

İşte akıllı saatte oyun deneyiminin sınırlarını zorlayan modifikasyon:
Bu ilginç proje, kullanıcının bir arkadaşının Samsung Galaxy Watch 5'ini görmesiyle başladı. Google Play Store entegrasyonu ve Android tabanlı işletim sistemiyle dikkat çeken cihaz, Zenon'u satın almaya yönlendirdi. Ancak başlangıçta mevcut oyun seçeneklerinden tatmin olmayan kullanıcı, cihazın sınırlarını zorlamaya karar verdi.
Proje sürecinde karşılaşılan teknik zorluklar, yaratıcı çözümlerle aşıldı. Zenon, standart yükleme yöntemlerinin başarısız olması üzerine, Android Debug Bridge (ADB) teknolojisinden faydalanmaya karar verdi. Bugjaeger uygulaması aracılığıyla kablosuz ADB bağlantısı kuran kullanıcı, PSP emülatörünü başarıyla yüklemeyi başardı.
Özellikle dikkat çeken nokta, God of War haricindeki tüm oyunların 60 FPS performansla çalışması oldu. Bu deneysel projenin başarısı ise modern giyilebilir teknolojilerin potansiyelini gözler önüne sererken aynı zamanda yasal ve teknik sınırları da sorgulatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P