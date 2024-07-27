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    Poco M6 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı

    Poco markası bütçe dostu akıllı telefon serisine yeni bir model ekliyor. Xiaomi’nin çatısı altında yer alan şirket Poco M6 Plus 5G adlı yeni telefonunun tanıtım tarihini duyurdu.
    Poco M6 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bütçe dostu akıllı telefonunu yakında piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket tarafından yayınlanan postere göre Poco M6 Plus 5G isimli model 1 Ağustos tarihinde Hindistan'da resmiyet kazanacak.

    Yayınlanan tanıtım görselleri çift arka kamera ve mor renkli bir akıllı telefonu gösteriyor. Buna ek olarak ana kameranın 108 megapiksel çözünürlük sunduğunu öğreniyoruz. Ayrıca sensörün 3x yakınlaştırma desteği ve f/1.75 diyafram açıklığı da vurgulanıyor.

    Poco M6 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Neler sunacak?

    Daha önceki rapora göre telefon 6.79 inç FHD+ 120 Hz LCD ekran, Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı, 13 MP ön kamera ve 33W hızlı şarj destekli 5.030 mAh pil içermesi bekleniyor.

    Poco M6 Plus 5G'nin diğer tüm detayları şirket tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak verilen detaylara bakılırsa, cihaz uygun fiyatlı telefon arayan ve fotoğrafçılığa ilgi duyan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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