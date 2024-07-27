Poco M6 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı

Yayınlanan tanıtım görselleri çift arka kamera ve mor renkli bir akıllı telefonu gösteriyor. Buna ek olarak ana kameranın 108 megapiksel çözünürlük sunduğunu öğreniyoruz. Ayrıca sensörün 3x yakınlaştırma desteği ve f/1.75 diyafram açıklığı da vurgulanıyor.
Neler sunacak?
Daha önceki rapora göre telefon 6.79 inç FHD+ 120 Hz LCD ekran, Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı, 13 MP ön kamera ve 33W hızlı şarj destekli 5.030 mAh pil içermesi bekleniyor.
Poco M6 Plus 5G'nin diğer tüm detayları şirket tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak verilen detaylara bakılırsa, cihaz uygun fiyatlı telefon arayan ve fotoğrafçılığa ilgi duyan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.