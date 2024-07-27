Poco M6 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bütçe dostu akıllı telefonunu yakında piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket tarafından yayınlanan postere göre Poco M6 Plus 5G isimli model 1 Ağustos tarihinde Hindistan'da resmiyet kazanacak.

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Yayınlanan tanıtım görselleri çift arka kamera ve mor renkli bir akıllı telefonu gösteriyor. Buna ek olarak ana kameranın 108 megapiksel çözünürlük sunduğunu öğreniyoruz. Ayrıca sensörün 3x yakınlaştırma desteği ve f/1.75 diyafram açıklığı da vurgulanıyor.

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Neler sunacak?

Daha önceki rapora göre telefon 6.79 inç FHD+ 120 Hz LCD ekran, Snapdragon 4 Gen 2 AE (Hızlandırılmış Sürüm) yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı, 13 MP ön kamera ve 33W hızlı şarj destekli 5.030 mAh pil içermesi bekleniyor.

Poco M6 Plus 5G'nin diğer tüm detayları şirket tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak verilen detaylara bakılırsa, cihaz uygun fiyatlı telefon arayan ve fotoğrafçılığa ilgi duyan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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