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    Samsung Galaxy XCover 7 Pro görselleri sızdırıldı

    Dayanıklılık odaklı akıllı telefon deyince akla gelen Samsung XCover serisi yola devam ediyor. Samsung Galaxy XCover 7 Pro kısa süre içerisinde tüketici ile buluşacak.  
    Samsung Galaxy XCover 7 Pro Tam Boyutta Gör
    Samsung’un uzun yıllardır ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği Xcover dayanıklılık odaklı mobil cihaz kategorisi, bu yıl yeni üyelerine kavuşuyor. Samsung Galaxy XCover 7 Pro yakın zamanda piyasada olacak. 

    Samsung Galaxy XCover 7 Pro neler sunuyor?

    Samsung Galaxy XCover 7 Pro adıyla sızdırılan yeni akıllı telefon 6.6 inçlik LCD panelinde Full HD+ çözünürlük sunarken, 120Hz tazeleme hızı ile kategoride dikkat çekiyor. Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama mevcut. 

    50MP+8MP arka kamera dizilimi olan telefonda ön kamera da 13MP çözünürlüğünde. 4350mAh batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Her zamanki gibi MIL-STD-810H askeri standart ve IP68 dayanıklılık standardı da mevcut. Telefonun 600 Avro fiyat etiketi ile satışa çıkacağı iddia ediliyor. 
     

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