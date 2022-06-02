Samsung Galaxy Xcover6 Pro detaylanıyor

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Samsung’un yıllardır istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisi Xcover bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Xcover6 Pro adındaki modelin yeni detayları ortaya çıktı.

Galaxy Xcover6 Pro neler sunacak?

Galaxy Xcover6 Pro modelinde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlükte bir ekran barındıracağı ifade ediliyor. Serinin özelliği olarak telefon oldukça kalın ve fiziksel tuş desteği bulunuyor. Üst kısımda güç tuşu yer alırken sol tarafta da bir kısayol tuşu mevcut.

Samsung yükselişini sürdürüyor 3 gün önce eklendi

Parmak izi okuyucusunun üzerinde ise ses tuşları yer alıyor. Yine alt kısımda dock bağlantısı için pogo pinleri mevcut. 169 x 80 x 10mm boyutları olan telefon 235 gram ağırlığında. IP68 başta olmak üzere farklı dayanıklılık standartları olacak.

Snapdragon 778G yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama bulunacak. 50MP ana sensör yanında 8MP veya 12MP yardımcı sensör ve 13MP ön kamera tercihi yapılmış. 4050mAh kapasiteli batarya değiştirilebiliyor. Tanıtım konusunda henüz bir bilgi yok.

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