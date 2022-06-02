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    Samsung Galaxy Xcover6 Pro detaylanıyor

    Samsung Galaxy Xcover6 Pro akıllı telefon modelinde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlükte bir ekran, çeşitli dayanıklılık standartları, çift arka kamera gibi özellikler yer alacak. 
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    Samsung Galaxy Xcover6 Pro
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    Samsung’un yıllardır istikrarlı bir şekilde devam ettirdiği dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisi Xcover bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy Xcover6 Pro adındaki modelin yeni detayları ortaya çıktı.

    Galaxy Xcover6 Pro neler sunacak?

    Galaxy Xcover6 Pro modelinde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlükte bir ekran barındıracağı ifade ediliyor. Serinin özelliği olarak telefon oldukça kalın ve fiziksel tuş desteği bulunuyor. Üst kısımda güç tuşu yer alırken sol tarafta da bir kısayol tuşu mevcut.

    Parmak izi okuyucusunun üzerinde ise ses tuşları yer alıyor. Yine alt kısımda dock bağlantısı için pogo pinleri mevcut. 169 x 80 x 10mm boyutları olan telefon 235 gram ağırlığında. IP68 başta olmak üzere farklı dayanıklılık standartları olacak.

    Snapdragon 778G yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama bulunacak. 50MP ana sensör yanında 8MP veya 12MP yardımcı sensör ve 13MP ön kamera tercihi yapılmış. 4050mAh kapasiteli batarya değiştirilebiliyor. Tanıtım konusunda henüz bir bilgi yok.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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