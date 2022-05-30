Samsung son 5 yılın en büyük pazar payına ulaştı

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Özellikle pandemi döneminin yarattığı yoğun talep yanında katlanabilir akıllı telefonlarından da beklediği verimi alan Samsung pazarda başarılı bir performans göstermeye devam ediyor. İnişli çıkışlı olan grafiği rakiplerinden oldukça iyi.

Samsung rekor paya ulaştı

Counterpoint tarafından aylık olarak hesaplanan rakamlara göre Samsung pazar payını Nisan ayında yüzde 24 seviyesine çıkardı ve 2017 yılından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Samsung’un Aralık ayı itibariyle yükselişe geçtiği görülüyor. Nisan ayında pazarın geneli yüzde 8 düşerken Samsung ise satışlarını yüzde 9 arttırmış. Özellikle Latin Amerika ve Hindistan pazarında Samsung çok iyi performans sergiledi.

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Geçtiğimiz aylarda liderlik koltuğuna da oturan Apple’ın Kasım ayından beri bir düşüş içerisinde olduğu belirtilmiş. iPhone SE 3 de ilaç olmayınca firmanın pazar payı yüzde 15 seviyelerine kadar geriledi.

Yine ikinciliği zorlayan Çinli Xiaomi de trendi koruyamayınca düşüşe geçmiş durumda. Son aylarda pazar payı yüzde 10-12 arasında seyrediyor. Önümüzdeki aylarda da bu tablonun değişmeyeceği ön görülürken yıl sonlarına ise Apple’ın yine bir atak yapacağı tahmin ediliyor.

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