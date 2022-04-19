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    Samsung, Galaxy Z Flip 3'ün Pokemon Sürümünü piyasaya sürüyor

    Samsung, Güney Kore pazarı için yeni bir cihaz piyasaya sürecek. Sevilen katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Flip 3, bu hafta içerisinde Pokemon Sürümüne kavuşacak.
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    Samsung, Galaxy Z Flip 3'ün Pokemon Sürümünü piyasaya sürüyor

    Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki sevilen telefonu Galaxy Z Flip 3, yeni bir sürüme kavuşuyor. Halihazırda Thom Browne Sürümüne sahip olan Galaxy Z Flip 3, bu hafta içerisinde Pokemon Sürümüne kavuşacak.

    Galaxy Z Flip 3, kocaman bir paket ile satışa sunulacak ve içerisinde bir sürü ek ürün bulunduracak. Şeffaf Pikachu Kapak Seti, kordon askılı Pokemon kılıfı, Pokemon Özel Paketi, Pikachu anahtarlık ve Poke Ball ürünleri dışında telefon, içerisinde özel temalar, duvar kağıtları ve zil sesleri ile gelecek. Makeyung.com’un raporuna göre Güney Kore’de geçtiğimiz haftalarda Pokemon popülerliği inanılmaz artmış durumda. Pokemon Ekmeklerinin satışı, bütün ülkede koleksiyoncuları harekete geçirmiş durumda. Samsung, Galaxy Z Flip 3’ün hangi ülkelerde satılacağı veya fiyatı hakkında bir bilgi vermedi ancak cihaz, büyük ihtimalle yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacak.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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