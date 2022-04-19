Samsung’un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki sevilen telefonu Galaxy Z Flip 3, yeni bir sürüme kavuşuyor. Halihazırda Thom Browne Sürümüne sahip olan Galaxy Z Flip 3, bu hafta içerisinde Pokemon Sürümüne kavuşacak.

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Galaxy Z Flip 3, kocaman bir paket ile satışa sunulacak ve içerisinde bir sürü ek ürün bulunduracak. Şeffaf Pikachu Kapak Seti, kordon askılı Pokemon kılıfı, Pokemon Özel Paketi, Pikachu anahtarlık ve Poke Ball ürünleri dışında telefon, içerisinde özel temalar, duvar kağıtları ve zil sesleri ile gelecek. Makeyung.com’un raporuna göre Güney Kore’de geçtiğimiz haftalarda Pokemon popülerliği inanılmaz artmış durumda. Pokemon Ekmeklerinin satışı, bütün ülkede koleksiyoncuları harekete geçirmiş durumda. Samsung, Galaxy Z Flip 3’ün hangi ülkelerde satılacağı veya fiyatı hakkında bir bilgi vermedi ancak cihaz, büyük ihtimalle yalnızca Güney Kore’de satışa çıkacak.

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Samsung, Galaxy Z Flip 3'ün Pokemon Sürümünü piyasaya sürüyor