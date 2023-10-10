Samsung’ta yaprak dökümü sürecek: Kazançların yüzde 80 düşmesi bekleniyor

Samsung’ta kayıp sürüyor
Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve televizyon üreticisi Samsung, üçüncü çeyrek sonuçlarını yarın açıklayacak. Öte yandan LSEG SmartEstimate'in 19 analistten elde ettiği ve istikrarlı bir şekilde doğru tahmin yapanların ağırlıkta olduğu tahminlere göre, Temmuz-Eylül çeyreğinde Samsung’un faaliyet kârı muhtemelen 1,56 milyar dolara düşecek. Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğinde 8.05 milyar dolar seviyesindeydi.
Bu tersine dönüşün nedeni, geleneksel olarak en büyük gelir kaynağı olan çip bölümünün 2.2 ila 3 milyar dolar arasındaki çeyreklik zararından kaynaklanıyor. Analistler Samsung'un çip üretiminde yaptığı kesintilerin ölçek ekonomisine de zarar vererek çip üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi.
Öte yandan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi yapay zekâda kullanılan bellek çiplerine yönelik talep güçlü olmaya devam ediyor, ancak Samsung bu tür çipleri geliştirme ve yapay zekâ çipi lideri Nvidia gibi müşterileri güvence altına alma konusunda rakibi SK Hynix'in gerisinde.
Son olarak Samsung’un mobil tarafta 2.2 milyar dolar civarında bir işletme kârı elde etmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi katlanabilir üst seviye telefonları bu dönemde piyasaya sürdü ve durgun küresel akıllı telefon pazarına rağmen satışlarını artırdı. Resmi rakamlar yarın paylaşıldığında firmanın bu çeyrekteki kesin performansını görmüş olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.