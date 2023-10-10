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    Samsung’ta yaprak dökümü sürecek: Kazançların yüzde 80 düşmesi bekleniyor

    Samsung, özellikle yarı iletken alanındaki ciddi düşüş nedeniyle gelir kayıplarıyla boğuşuyor. Bu alandaki sıkıntılar devam ederken firmanın 3. çeyrekteki kayıplarının büyük olacağı söyleniyor.
    Samsung’ta kazançların yüzde 80 düşmesi bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Yılın başından bu yana gerçek olan bir şey var: Küresel çip bolluğu. Samsung Electronics'in adeta nakit ineği olan bu yarı iletken iş kolunda üretim kesintileri de devam ediyor. Stokların halen dengelenememesi, talebin canlanmaması ve üretimin eski hacmine geçmemesi gibi sebeplerden dolayı ise Samsung’un üçüncü çeyrekte kârının yüzde 80 oranında düşeceği öngörülüyor.

    Samsung’ta kayıp sürüyor

    Dünyanın en büyük bellek çipi, akıllı telefon ve televizyon üreticisi Samsung, üçüncü çeyrek sonuçlarını yarın açıklayacak. Öte yandan LSEG SmartEstimate'in 19 analistten elde ettiği ve istikrarlı bir şekilde doğru tahmin yapanların ağırlıkta olduğu tahminlere göre, Temmuz-Eylül çeyreğinde Samsung’un faaliyet kârı muhtemelen 1,56 milyar dolara düşecek. Bu rakam geçen yılın aynı çeyreğinde 8.05 milyar dolar seviyesindeydi.

    Bu tersine dönüşün nedeni, geleneksel olarak en büyük gelir kaynağı olan çip bölümünün 2.2 ila 3 milyar dolar arasındaki çeyreklik zararından kaynaklanıyor. Analistler Samsung'un çip üretiminde yaptığı kesintilerin ölçek ekonomisine de zarar vererek çip üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi.

    Samsung’ta kazançların yüzde 80 düşmesi bekleniyor Tam Boyutta Gör
    İlk olarak nisan ayında üretim kesintisine giden Samsung'un üçüncü çeyrekte stokları azaltmak ve son yılların en kötü sektörel gerilemesine neden olan çip bolluğunu aşmak için daha fazla üretim kesintisine gideceği geçtiğimiz haftalarda bildirilmişti. Benzer durum Micron ve SK Hynix tarafında da yaşanıyor. Akıllı telefon ve kişisel bilgisayar üreticileri, ekonomik gerileme endişesiyle aylardır yeni bellek yongası satın almaktan kaçınıyor ve mevcut envanterlerini kullanmayı tercih ediyor.

    Öte yandan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) gibi yapay zekâda kullanılan bellek çiplerine yönelik talep güçlü olmaya devam ediyor, ancak Samsung bu tür çipleri geliştirme ve yapay zekâ çipi lideri Nvidia gibi müşterileri güvence altına alma konusunda rakibi SK Hynix'in gerisinde.

    Son olarak Samsung’un mobil tarafta 2.2 milyar dolar civarında bir işletme kârı elde etmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 gibi katlanabilir üst seviye telefonları bu dönemde piyasaya sürdü ve durgun küresel akıllı telefon pazarına rağmen satışlarını artırdı. Resmi rakamlar yarın paylaşıldığında firmanın bu çeyrekteki kesin performansını görmüş olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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