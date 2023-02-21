Samsung Galaxy Z Flip 5'in kilit özellikleri belli oldu: Ekran boyutları artıyor

Tam Boyutta Gör Yeni nesil katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Samsung, artan rekabete karşı dikkat çeken yenilikler sunabilir. Her iki cihazın da bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenirken, Galaxy Z Flip 5'in yeni detayları sızdırıldı.

Galaxy Z Flip 5'in kilit özellikleri belli oldu

Bilindiği üzere Galaxy Z Flip 4, 6,7 inç ana ekran ve 1,9 inç boyutlarında kapak ekranı ile Aralık 2022’de tanıtıldı. Yeni paylaşılan sızıntılar ise, Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranının üç inçten daha büyük olacağını ortaya çıkardı. Görünüşe göre Samsung, katlanabilir rekabetinde daha büyük bir ekran ile öne çıkan OPPO Find N2 Flip'e rakip olmayı planlıyor.

Bilmeyenler için Galaxy Z Flip 4'te bulunan kapak ekranı, bildirim ve fotoğraflar için kullanılabiliyor. Galaxy Z Flip 5 ise bu konuda daha fazla uygulama desteği ve işlev sunabilir. Kısa süre önce sektöre yakın kaynaklar, Galaxy Z Flip 5'in yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını açıklamıştı. Bu değişikliğin, katlanabilir telefonların en büyük dezavantajlarından biri olarak görülen kırışıklık sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.

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Galaxy Z Flip 5'in diğer detayları henüz açıklanmadı. Ancak kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy S23 ailesi, daha yüksek saat hızları sunan özel bir Snapdragon 8 Gen 2 platformuna ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5'te de benzer sürümün kullanılması kuvvetle muhtemel.

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Samsung Galaxy Z Flip 5'in kilit özellikleri belli oldu!