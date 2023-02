Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti: İşte video

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Samsung Galaxy S23 Ultra, geçtiğimiz hafta paylaşılan dayanıklılık testlerinde şaşırtıcı sonuçlara imza atmıştı. Çizilme ve suya dayanıklılık testlerinden geçer not alan telefon, düşme testlerinde ise büyük bir darbe aldı.Şimdi de PBKReviews, benzer bir testi Galaxy S23 Plus modelinde uyguladı. Peki Galaxy S23+ düşmelere karşı ne kadar dayanıklı? Gelin hep beraber bakalım.

Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti

Bilmeyenler için Galaxy S23 Plus, kavisli tasarıma sahip Ultra modelinden farklı olarak düz bir ekranla geliyor. Bu noktada her iki cihaz Gorilla Glass Victus 2'ye sahip olsa da, kavisli ekranların darbelere karşı daha dayanıksız olduğunu biliyoruz. Gerçekleştirilen testlerde ise Galaxy S23 Plus, şaşırtıcı bir biçimde Ultra modeli ile aynı kaderi paylaştı.

Samsung Galaxy S23 Ultra sağlamlık testinde: İşte video 1 hf. önce eklendi

Videoda bel yüksekliğinden doğrudan betona bırakılan telefonunda ne yazık ki kırıklar meydana geliyor. Ancak Galaxy S23 Plus modelinin S23 Ultra'dan daha küçük bir hasar aldığını söyleyebiliriz. Zira amiral gemisinde daha büyük çatlaklar ile karşılaştık. Ayrıca kozmetik hasara rağmen, ekran ve telefonun tamamen çalışır durumda olduğu belirtelim.

