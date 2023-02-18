Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti: İşte video

Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti
Bilmeyenler için Galaxy S23 Plus, kavisli tasarıma sahip Ultra modelinden farklı olarak düz bir ekranla geliyor. Bu noktada her iki cihaz Gorilla Glass Victus 2'ye sahip olsa da, kavisli ekranların darbelere karşı daha dayanıksız olduğunu biliyoruz. Gerçekleştirilen testlerde ise Galaxy S23 Plus, şaşırtıcı bir biçimde Ultra modeli ile aynı kaderi paylaştı.
Videoda bel yüksekliğinden doğrudan betona bırakılan telefonunda ne yazık ki kırıklar meydana geliyor. Ancak Galaxy S23 Plus modelinin S23 Ultra'dan daha küçük bir hasar aldığını söyleyebiliriz. Zira amiral gemisinde daha büyük çatlaklar ile karşılaştık. Ayrıca kozmetik hasara rağmen, ekran ve telefonun tamamen çalışır durumda olduğu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah