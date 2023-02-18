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    Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti: İşte video

    Samsung tarafından kısa süre önce tanıtılan Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ile benzer dayanıklılık testlerinden geçti. Peki yeni telefon, düşmelere karşı ne kadar dayanıklı? İşte video
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    Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti: İşte video Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak Samsung Galaxy S23 Ultra, geçtiğimiz hafta paylaşılan dayanıklılık testlerinde şaşırtıcı sonuçlara imza atmıştı. Çizilme ve suya dayanıklılık testlerinden geçer not alan telefon, düşme testlerinde ise büyük bir darbe aldı.Şimdi de PBKReviews, benzer bir testi Galaxy S23 Plus modelinde uyguladı. Peki Galaxy S23+ düşmelere karşı ne kadar dayanıklı? Gelin hep beraber bakalım.

    Galaxy S23 Plus dayanıklılık testinden geçti

    Bilmeyenler için Galaxy S23 Plus, kavisli tasarıma sahip Ultra modelinden farklı olarak düz bir ekranla geliyor. Bu noktada her iki cihaz Gorilla Glass Victus 2'ye sahip olsa da, kavisli ekranların darbelere karşı daha dayanıksız olduğunu biliyoruz. Gerçekleştirilen testlerde ise Galaxy S23 Plus, şaşırtıcı bir biçimde Ultra modeli ile aynı kaderi paylaştı. 

    Videoda bel yüksekliğinden doğrudan betona bırakılan telefonunda ne yazık ki kırıklar meydana geliyor. Ancak Galaxy S23 Plus modelinin S23 Ultra'dan daha küçük bir hasar aldığını söyleyebiliriz. Zira amiral gemisinde daha büyük çatlaklar ile karşılaştık. Ayrıca kozmetik hasara rağmen, ekran ve telefonun tamamen çalışır durumda olduğu belirtelim.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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