Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtım görüntüleri sızdı

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Flip 6'nın tanıtım görüntüleri ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 6’nın özellikleri ve tasarımı.

Kamera tasarımı değişiyor, ekranlar büyüyor

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Flip 6, büyük oranda selefinin tasarımına sadık kalacak. Görsellere bakıldığında telefonun arka yüzünde iki adet kamera sensörü bulunuyor ve yan çerçeve tamamen düz. Ayrıca Samsung, bu kez kamera çerçevesi ve kasa rengini daha uyumlu hale getirmiş. Kaçıranlar için Galaxy Z Flip5, siyah renkli kamera çerçevesine sahipti.

Tam Boyutta Gör Telefonun ön tarafında ise, 3,4 inçlik bir kapak ekranı ile karşılaşıyoruz. Menteşe bölümünde gelirsek, Galaxy Z Fold 6’da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca katlanma noktasında ikonik “Samsung” logosu bulunuyor.

Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

Galaxy Z Flip 6’nın 50MP birincil kamera, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç (120Hz, 1080 x 2640 piksel) dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor ve Gümüş, Mavi, Sarı ve Yeşil olmak üzere dört renkte sunulacak.

Katlanabilir telefon Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 3 ile birlikte 10 Temmuz'da Paris'te Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtım görselleri sızdı: İşte tasarımı