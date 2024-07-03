Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtım görüntüleri sızdı

Kamera tasarımı değişiyor, ekranlar büyüyor
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Flip 6, büyük oranda selefinin tasarımına sadık kalacak. Görsellere bakıldığında telefonun arka yüzünde iki adet kamera sensörü bulunuyor ve yan çerçeve tamamen düz. Ayrıca Samsung, bu kez kamera çerçevesi ve kasa rengini daha uyumlu hale getirmiş. Kaçıranlar için Galaxy Z Flip5, siyah renkli kamera çerçevesine sahipti.
Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler
Galaxy Z Flip 6’nın 50MP birincil kamera, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç (120Hz, 1080 x 2640 piksel) dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor ve Gümüş, Mavi, Sarı ve Yeşil olmak üzere dört renkte sunulacak.
Katlanabilir telefon Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 3 ile birlikte 10 Temmuz'da Paris'te Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.