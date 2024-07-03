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    Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtım görüntüleri sızdı

    Galaxy Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, Galaxy Z Flip 6 netleşmeye başladı. Bu kez katlanabilir telefonun, tanıtım görüntüleri ortaya çıktı. İşte Galaxy Z Flip 6
    Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtım görselleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Şimdi bunlar arasından Galaxy Z Flip 6'nın tanıtım görüntüleri ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 6’nın özellikleri ve tasarımı.

    Kamera tasarımı değişiyor, ekranlar büyüyor

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Flip 6, büyük oranda selefinin tasarımına sadık kalacak. Görsellere bakıldığında telefonun arka yüzünde iki adet kamera sensörü bulunuyor ve yan çerçeve tamamen düz. Ayrıca Samsung, bu kez kamera çerçevesi ve kasa rengini daha uyumlu hale getirmiş. Kaçıranlar için Galaxy Z Flip5, siyah renkli kamera çerçevesine sahipti. 

    Samsung Galaxy Z Flip 6 tanıtım görselleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun ön tarafında ise, 3,4 inçlik bir kapak ekranı ile karşılaşıyoruz. Menteşe bölümünde gelirsek, Galaxy Z Fold 6’da bulunan ile benzer bir yapı kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca katlanma noktasında ikonik “Samsung” logosu bulunuyor.

    Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

    Galaxy Z Flip 6’nın 50MP birincil kamera, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç (120Hz, 1080 x 2640 piksel) dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor ve Gümüş, Mavi, Sarı ve Yeşil olmak üzere dört renkte sunulacak. 

    Katlanabilir telefon Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Buds 3 ile birlikte 10 Temmuz'da Paris'te Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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