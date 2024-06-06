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    Samsung Galaxy Z Flip 6 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

    Galaxy Z Flip 6 modelinin özellikleri ve tasarımı netleşmeye başladı. Peki Samsung'un bir sonraki kapaklı telefonu neler sunacak? İşte Samsung Galaxy Z Flip 6'dan beklenen özellikler...
    Samsung Galaxy Z Flip 6 yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte ise Galaxy Z Flip 6 & Fold 6, Galaxy RingGalaxy Watch 7 ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılması bekleniyor. Peki Samsung'un bir sonraki kapaklı telefonu neler sunacak? İşte Samsung Galaxy Z Flip 6'dan beklenen özellikler...

    Samsung Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.

    Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklenecek bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 1-120Hz değişken yenileme hızı sunması muhtemel. Kapak bölümünde ise bir önceki modelde olduğu gibi 3.4 inç AMOLED panel bulunacak. Ancak bu kez 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise 8GB/12GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız.  

    Samsung Galaxy Z Flip 6 yakında geliyor! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z Flip 6'nın iyileştirme göreceği alanlardan biri de pil ömrü. Sızıntılar, Z Flip 5'te bulunan 3,700mAh'a kıyasla 4,000mAh bir pil kapasitesine işaret ediyor. Kamera bölümüne gelirsek, Z Flip 5'te bulunan 12MP sensörden yeni 50MP birincil sensöre geçiş yapılacağı doğrulandı. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesinde önemli bir iyileşme sağlayabilir. İkincil ultra geniş kamera ve selfie kamerasının aynı kalması bekleniyor.

    Ancak, yazılım bölümünde daha fazla iyileştirme ile karşılaşabiliriz. Buna ek olarak kamera düzeni yatay kalırken, cihazın mevcut rengi ile vurgulanmış bir kamera çıkıntısına yer verilecek. İkincil ultra geniş kamera ve selfie sensörleri ise aynı kalacak. Ancak yazılım bölümünde daha fazla iyileştirme ile karşılaşabiliriz. 

    Samsung Galaxy Z Flip 6 ne zaman tanıtılacak?

    Galaxy Z Flip 6'nın Android 14 ve Samsung'un One UI 6.1.1 yazılımı ile birlikte gelmesi muhtemel. Ayrıca stereo hoparlörleri ve yan monteli parmak izi sensörünü koruması bekleniyor. Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring’i de görmeyi bekliyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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