Samsung Galaxy Z Flip 6 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da bu yılki ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte ise Galaxy Z Flip 6 & Fold 6, Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve yeni katlanabilir telefonların tanıtılması bekleniyor. Peki Samsung'un bir sonraki kapaklı telefonu neler sunacak? İşte Samsung Galaxy Z Flip 6'dan beklenen özellikler...

Samsung Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.

Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklenecek bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 1-120Hz değişken yenileme hızı sunması muhtemel. Kapak bölümünde ise bir önceki modelde olduğu gibi 3.4 inç AMOLED panel bulunacak. Ancak bu kez 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise 8GB/12GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Flip 6'nın iyileştirme göreceği alanlardan biri de pil ömrü. Sızıntılar, Z Flip 5'te bulunan 3,700mAh'a kıyasla 4,000mAh bir pil kapasitesine işaret ediyor. Kamera bölümüne gelirsek, Z Flip 5'te bulunan 12MP sensörden yeni 50MP birincil sensöre geçiş yapılacağı doğrulandı. Bu, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesinde önemli bir iyileşme sağlayabilir. İkincil ultra geniş kamera ve selfie kamerasının aynı kalması bekleniyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini paylaştı 22 sa. önce eklendi

Ancak, yazılım bölümünde daha fazla iyileştirme ile karşılaşabiliriz. Buna ek olarak kamera düzeni yatay kalırken, cihazın mevcut rengi ile vurgulanmış bir kamera çıkıntısına yer verilecek. İkincil ultra geniş kamera ve selfie sensörleri ise aynı kalacak. Ancak yazılım bölümünde daha fazla iyileştirme ile karşılaşabiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ne zaman tanıtılacak?

Galaxy Z Flip 6'nın Android 14 ve Samsung'un One UI 6.1.1 yazılımı ile birlikte gelmesi muhtemel. Ayrıca stereo hoparlörleri ve yan monteli parmak izi sensörünü koruması bekleniyor. Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring’i de görmeyi bekliyoruz.

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Samsung Galaxy Z Flip 6 yakında geliyor! İşte beklenen özellikler