Samsung Galaxy Z Flip 6 yakında geliyor: İşte beklenen özellikler

Samsung Galaxy Z Flip 6 beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy Z Flip 6, selefinin tasarımına sadık kalırken daha kompakt bir yapıda karşımıza çıkacak. Bu da daha keskin köşeler ve kare bir görünüm anlamına geliyor. Üstelik Samsung'un, IPX8 suya dayanıklılık derecesini korurken daha ince bir menteşe mekanizması da tanıtacağı gündemde.
Galaxy Z Flip 6, ön yüzünde 6.7 inç katlanabilir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass Victus 2 ile desteklenecek bu ekranın FHD+ çözünürlük ve 1-120Hz değişken yenileme hızı sunması muhtemel. Kapak bölümünde ise bir önceki modelde olduğu gibi 3.4 inç AMOLED panel bulunacak. Ancak bu kez 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefonun kalbinde ise 8GB/12GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile karşılaşacağız.
Ancak, yazılım bölümünde daha fazla iyileştirme ile karşılaşabiliriz. Buna ek olarak kamera düzeni yatay kalırken, cihazın mevcut rengi ile vurgulanmış bir kamera çıkıntısına yer verilecek. İkincil ultra geniş kamera ve selfie sensörleri ise aynı kalacak. Ancak yazılım bölümünde daha fazla iyileştirme ile karşılaşabiliriz.
Samsung Galaxy Z Flip 6 ne zaman tanıtılacak?
Galaxy Z Flip 6'nın Android 14 ve Samsung'un One UI 6.1.1 yazılımı ile birlikte gelmesi muhtemel. Ayrıca stereo hoparlörleri ve yan monteli parmak izi sensörünü koruması bekleniyor. Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring’i de görmeyi bekliyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.