Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini yanlışlıkla paylaştı

İşte Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6
Yanlışlıkla yayınlanan resmi Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 görseli şimdiye kadar gördüklerimizi doğruluyor. Her iki akıllı telefon da Galaxy S24 Ultra benzeri bir tasarım dilini, yani daha düz bir tasarımı benimsiyor. Ayrıca köşeler de özellikle Fold 6 modelinde biraz daha keskin. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 6'nın arkasında yeniden tasarlanmış kamera adası da net bir şekilde görülebiliyor.
Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.
Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring’i de görmeyi bekliyoruz.Kaynakça https://x.com/OnLeaks/status/1798284936459493795 https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-flip-6-fold-6-design-accidentally-leaked-samsung/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.