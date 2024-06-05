Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini yanlışlıkla paylaştı

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Tam Boyutta Gör Aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tasarımlarını yanlışlıkla da olsa doğruladı. Şirket, Kazakistan'daki resmi web sitesinde yanlışlıkla bir pazarlama görseli yayınladı. Görselin paylaşılmasından kısa bir süre sonra ise kaldırıldı.

İşte Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6

Yanlışlıkla yayınlanan resmi Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 görseli şimdiye kadar gördüklerimizi doğruluyor. Her iki akıllı telefon da Galaxy S24 Ultra benzeri bir tasarım dilini, yani daha düz bir tasarımı benimsiyor. Ayrıca köşeler de özellikle Fold 6 modelinde biraz daha keskin. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 6'nın arkasında yeniden tasarlanmış kamera adası da net bir şekilde görülebiliyor.

Tam Boyutta Gör Görselde Galaxy AI vurgusu da gözlerden kaçmıyor. Dolayısıyla bu, telefonların kutundan çıkar çıkmaz One UI 6.1 ile geleceklerine işaret ediyor. Samsung, Galaxy Z Flip 6'daki kapak ekranının klasör şeklindeki tasarımına sadık kalıyor. Bu görüntü aynı zamanda Galaxy Z Fold 6'nın yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını da doğruluyor.

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Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring’i de görmeyi bekliyoruz.

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Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini paylaştı