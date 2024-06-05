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    Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini yanlışlıkla paylaştı

    Samsung’un yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için aylardır sızıntılar gerçekleşiyor. Bu kez ise bizzat Samsung tarafında telefonlar paylaşıldı.
    Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Aylar süren söylenti ve sızıntıların ardından Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tasarımlarını yanlışlıkla da olsa doğruladı. Şirket, Kazakistan'daki resmi web sitesinde yanlışlıkla bir pazarlama görseli yayınladı. Görselin paylaşılmasından kısa bir süre sonra ise kaldırıldı.

    İşte Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6

    Yanlışlıkla yayınlanan resmi Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 görseli şimdiye kadar gördüklerimizi doğruluyor. Her iki akıllı telefon da Galaxy S24 Ultra benzeri bir tasarım dilini, yani daha düz bir tasarımı benimsiyor. Ayrıca köşeler de özellikle Fold 6 modelinde biraz daha keskin. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 6'nın arkasında yeniden tasarlanmış kamera adası da net bir şekilde görülebiliyor.

    Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’in resmi görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Görselde Galaxy AI vurgusu da gözlerden kaçmıyor. Dolayısıyla bu, telefonların kutundan çıkar çıkmaz One UI 6.1 ile geleceklerine işaret ediyor. Samsung, Galaxy Z Flip 6'daki kapak ekranının klasör şeklindeki tasarımına sadık kalıyor. Bu görüntü aynı zamanda Galaxy Z Fold 6'nın yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını da doğruluyor.

    Galaxy Z Flip 6’nın birincil arka kamerasının 50MP olarak yenileneceği, 3,4 inç OLED kapak ekranı ve 6,7 inç dahili katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin de biraz daha büyük, muhtemelen 4.000mAh seviyesinde olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 6’nın ise 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor.

    Her iki telefon da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak ve 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri desteğiyle gelecek. Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring’i de görmeyi bekliyoruz.

    Kaynakça https://x.com/OnLeaks/status/1798284936459493795 https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-flip-6-fold-6-design-accidentally-leaked-samsung/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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