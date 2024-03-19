Samsung Galaxy Z Fold 6 FE fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarında son dönemde Huawei ve Honor markalarına pay kaybetmeye başlayan Samsung, biraz daha bütçesini düşünenlere yönelik uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon için son aşamaya geldi.

Galaxy Z Fold 6 FE fiyatı ne olacak?

Biraz daha kırpılmış yonga seti, batarya, ekran ve S-Pen kaleminden mahrum olarak piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Fold 6 FE, haliyle fiyatları da biraz aşağı çekecek. Kaynaklar oldukça iyi bir indirim bekliyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 6 FE üzerinde çalışıyor 2 hf. önce eklendi

Gelen bilgilere göre Galaxy Z Fold 6 FE için kulislerden yansıyan fiyatlar 799$ civarında. Bu neredeyse Galaxy Z Fold 5 modelinin çıkış fiyatının yarısı kadar. Elbette Avrupa pazarında bu rakam bir miktar daha yukarı çıkabilir.

Kaynaklar Galaxy Z Fold 5 kamera bileşenlerinin aynen miras alınacağını ve aynı tedarikçilerin kullanılacağını belirtiyor. Yani en azından kamera tarafında Galaxy Z Fold 6 FE tüketiciyi hayal kırıklığına uğratmayacak.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 FE detaylanıyor