Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi için hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için daha önce seriye ait Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro IMEI veritabanında görünmüş ve uydu bağlantısı ve Titanyum versiyonu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 15'in bazı özellikleri paylaşıldı. Gelin hep birlikte göz atalım.

Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15, ön yüzünde 1,5K (1,440x2,160 piksel) çözünürlük sunan düz bir LTPO ekrana sahip olacak. Bu ekranın yenileme hızı ise paylaşılmadı. Ancak 120Hz olması muhtemel görünüyor. Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, yine üçlü kurulum mevcut olacak. Burada 1/1.3" sensör boyutunda 50 MP birincil, 50MP ultra geniş açılı ve 50MP 3x telefoto kamera ile karşılaşacağız.

Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alan ilk cihazlar olması bekleniyor. Bu yonga setine ise, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Daha önce de söylendiği gibi, her iki modelin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile sahne alacağı belirtiliyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve daha iyi bir titreşim motoru kullanılacak.

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Xiaomi 15 en azından siyah ve beyaz renkte sunulacağı aktarıldı. Ayrıca bazı versiyonları cam arka panele sahipken, diğerleri bunun yerine suni deriyi tercih edecek. Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun her yıl olduğu gibi Ekim ortasında tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 dahası