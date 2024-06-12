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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 daha fazlası

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonları Xiaomi 15 ve 15 Pro için hazırlıklar başladı. Xiaomi 15, Snapdragon 8 Gen 4, ultrasonik parmak izi tarayıcı ve daha fazlasıyla geliyor.
    Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15 serisi için hazırlıklara başladı. Kaçıranlar için daha önce seriye ait Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro IMEI veritabanında görünmüş ve uydu bağlantısı ve Titanyum versiyonu doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Xiaomi 15'in bazı özellikleri paylaşıldı. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15, ön yüzünde 1,5K (1,440x2,160 piksel) çözünürlük sunan düz bir LTPO ekrana sahip olacak. Bu ekranın yenileme hızı ise paylaşılmadı. Ancak 120Hz olması muhtemel görünüyor. Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, yine üçlü kurulum mevcut olacak. Burada 1/1.3" sensör boyutunda 50 MP birincil, 50MP ultra geniş açılı ve 50MP 3x telefoto kamera ile karşılaşacağız.

    Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alan ilk cihazlar olması bekleniyor. Bu yonga setine ise, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Daha önce de söylendiği gibi, her iki modelin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile sahne alacağı belirtiliyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve daha iyi bir titreşim motoru kullanılacak.

    Xiaomi 15 en azından siyah ve beyaz renkte sunulacağı aktarıldı. Ayrıca bazı versiyonları cam arka panele sahipken, diğerleri bunun yerine suni deriyi tercih edecek. Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun her yıl olduğu gibi Ekim ortasında tanıtılması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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