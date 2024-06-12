Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 daha fazlası

Xiaomi 15 özellikleri ortaya çıktı
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 15, ön yüzünde 1,5K (1,440x2,160 piksel) çözünürlük sunan düz bir LTPO ekrana sahip olacak. Bu ekranın yenileme hızı ise paylaşılmadı. Ancak 120Hz olması muhtemel görünüyor. Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, yine üçlü kurulum mevcut olacak. Burada 1/1.3" sensör boyutunda 50 MP birincil, 50MP ultra geniş açılı ve 50MP 3x telefoto kamera ile karşılaşacağız.
Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alan ilk cihazlar olması bekleniyor. Bu yonga setine ise, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Daha önce de söylendiği gibi, her iki modelin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı ile sahne alacağı belirtiliyor. Ayrıca stereo hoparlörler ve daha iyi bir titreşim motoru kullanılacak.
Xiaomi 15 en azından siyah ve beyaz renkte sunulacağı aktarıldı. Ayrıca bazı versiyonları cam arka panele sahipken, diğerleri bunun yerine suni deriyi tercih edecek. Xiaomi 15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun her yıl olduğu gibi Ekim ortasında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.