Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, Z Fold 6'dan daha pahalı olabilir

- Samsung, yeni katlanabilir cihazına Galaxy Z Fold 6 Ultra değil Galaxy Z Fold 6 Slim ismini verecek
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Samsung, yeni katlanabilir cihazına Galaxy Z Fold 6 Ultra değil Galaxy Z Fold 6 Slim ismini verecek
Tipster Ice Universe'in Weibo'da yaptığı paylaşıma göre Samsung, yeni katlanabilir cihazına Galaxy Z Fold 6 Slim ismini verecek. Paylaşıma göre Galaxy Z Fold 6 Slim, Z Fold 6'ya kıyasla yükseltilmiş özelliklerden yoksun, ancak bunun yerine taşınabilirliğe odaklanan daha ince bir versiyon olabilir.
Ice Universe, ayrıca Galaxy Z Fold 6 Slim'in S Pen ile uyumlu çalışmayacağını belirtti. Görünüşe göre Samsung, kalem girişi için gereken sayısallaştırıcıyı kaldırarak cihazı daha ince bir hâle getiriyor. Bu da bu modelde S Pen olmadığı anlamına gelmekte. Son olarak herhangi bir yükseltme veya S Pen desteği olmasa bile Fold 6 Slim'in, standart Fold 6'dan daha yüksek fiyatlandırılacağını öne sürüldü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.