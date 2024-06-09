Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, katlanabilir cihazlar serisine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Şimdilik Ultra ya da Slim isimlerinden hangisini alacağı kesin olmasa da cihazın Galaxy Z Fold 6 Slim adlandırmasına sahip olması kuvvetle muhtemel. Zira tipster Ice Universe'in yaptığı paylaşımlar, modelin bazı detaylarına ışık tutmakta.

Samsung, yeni katlanabilir cihazına Galaxy Z Fold 6 Ultra değil Galaxy Z Fold 6 Slim ismini verecek

Tipster Ice Universe'in Weibo'da yaptığı paylaşıma göre Samsung, yeni katlanabilir cihazına Galaxy Z Fold 6 Slim ismini verecek. Paylaşıma göre Galaxy Z Fold 6 Slim, Z Fold 6'ya kıyasla yükseltilmiş özelliklerden yoksun, ancak bunun yerine taşınabilirliğe odaklanan daha ince bir versiyon olabilir.

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Ice Universe, ayrıca Galaxy Z Fold 6 Slim'in S Pen ile uyumlu çalışmayacağını belirtti. Görünüşe göre Samsung, kalem girişi için gereken sayısallaştırıcıyı kaldırarak cihazı daha ince bir hâle getiriyor. Bu da bu modelde S Pen olmadığı anlamına gelmekte. Son olarak herhangi bir yükseltme veya S Pen desteği olmasa bile Fold 6 Slim'in, standart Fold 6'dan daha yüksek fiyatlandırılacağını öne sürüldü.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, Z Fold 6'dan daha pahalı olabilir