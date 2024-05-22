Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'da sadece Snapdragon kullanacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yakında çıkacak Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'da Exynos işlemcilerini kullanmayacak. Güney Koreli The Elec'in haberine göre şirketin yeni katlanabilir telefonları Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacak.

Samsung'un Exynos çipleri geçmişten bu yana, performans ve verimlilik alanlarında kötü bir şöhrete sahip. Her ne kadar Galaxy S24'te kullanılan Exynos 2400 ile bu başarısızlığı kısmen kırsa da, hala rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Samsung durmuyor: 2nm için hazırlıklar başladı 4 sa. önce eklendi

Sebep Exynos 2400'ün güç tüketimi

Elec, Samsung'un bu tercihinin Exynos 2400'ün performansı nedeniyle olmadığını, verimlilik ve dolayısıyla pil ömrü sıkıntılarından dolayı olduğunu belirtiyor. Katlanabilir telefonlarda yer sıkıntısından dolayı nispeten küçük bataryaların kullanılması ve şirketin bu bataryalardan maksimum düzeyde faydalanmak istemesi nedeniyle Qualcomm'a yönelmesi gayet anlaşılabilir.

Ancak Samsung Exynos işlemcilerinden vazgeçmiş değil. Bu senenin sonunda çıkması beklenen Exynos 2500'in Samsung'un 3nm üretim süreciyle üretileceği ve güç verimliliği açısından Snapdragon 8 Gen 4'ten daha iyi performans göstereceği iddia ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, Galaxy Z Fold6 ve Flip6'da sadece Snapdragon kullanacak