Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'da sadece Snapdragon kullanacak

Samsung'un Exynos çipleri geçmişten bu yana, performans ve verimlilik alanlarında kötü bir şöhrete sahip. Her ne kadar Galaxy S24'te kullanılan Exynos 2400 ile bu başarısızlığı kısmen kırsa da, hala rakiplerinin gerisinde kalıyor.
Sebep Exynos 2400'ün güç tüketimi
Elec, Samsung'un bu tercihinin Exynos 2400'ün performansı nedeniyle olmadığını, verimlilik ve dolayısıyla pil ömrü sıkıntılarından dolayı olduğunu belirtiyor. Katlanabilir telefonlarda yer sıkıntısından dolayı nispeten küçük bataryaların kullanılması ve şirketin bu bataryalardan maksimum düzeyde faydalanmak istemesi nedeniyle Qualcomm'a yönelmesi gayet anlaşılabilir.
Ancak Samsung Exynos işlemcilerinden vazgeçmiş değil. Bu senenin sonunda çıkması beklenen Exynos 2500'in Samsung'un 3nm üretim süreciyle üretileceği ve güç verimliliği açısından Snapdragon 8 Gen 4'ten daha iyi performans göstereceği iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.