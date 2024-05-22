Samsung durmuyor: 2nm için hazırlıklar başladı

3nm GAA gibi farklı versiyonları olabilir
Naver'da yer alan haberlere göre Samsung, "Thetis" kod adlı kendi 2nm AP geliştirme projesine başladı. Bu doğrultuda Exynos AP adı altında lanse edilecek yeni sürecin, 2025 yılının ikinci yarısında seri üretime girmesi ve 2026 yılında piyasaya çıkacak Galaxy S26 serisinde tanıtılması bekleniyor.
Merak edenler için Thetis, Yunan mitolojisinde deniz tanrıçası ve Truva Savaşı kahramanı Achilles'in annesi. Samsung bu ismi seçmesindeki nedense Thetis kelimesinin ''nesiller'' teriminden türetilmesi olabilir.
Zira Apple'ın gelecek yıl eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 için TSMC'nin 2nm sürecine güvenmesi bekleniyor. Benzer şekilde Qualcomm da 2nm geliştirme projesi üzerinde çalışıyor ve seri üretim adayları olarak TSMC ve Samsung değerlendiriyor.
Dolayısıyla fabrikasyon sürecindeki gelişmeler, şirketin Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmaya ve S23 serisindeki 7 milyar dolara ulaşan yonga seti giderini düşürmeye yardımcı olacak. Bu doğrultuda muhtemelen Exynos yonga setlerinin daha fazla benimsendiğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.