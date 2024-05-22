Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung durmuyor: 2nm için hazırlıklar başladı

    Samsung, 2nm yarışında TSMC'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Üçüncü nesil GAA üretim sürecinin (2nm) hazırlıkları şimdiden başladı. Üstelik ilk olarak Exynos işlemcilerde kullanılacağı söyleniyor.
    Samsung durmuyor: 2nm için hazırlıklar başladı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Samsung, Intel ve TSMC arasında sıkı bir rekabet oluşmuş durumda. Hatta bunlar arasından Samsung, 3nm GAA sürecini temel alması beklenen Exynos 2500 platformu ile gündemde. Ancak şirketin planları görünenden daha büyük olabilir. Koreli devin 2nm süreci için hazırlığa başladığı ortaya çıktı.

    3nm GAA gibi farklı versiyonları olabilir

    Naver'da yer alan haberlere göre Samsung, "Thetis" kod adlı kendi 2nm AP geliştirme projesine başladı. Bu doğrultuda Exynos AP adı altında lanse edilecek yeni sürecin, 2025 yılının ikinci yarısında seri üretime girmesi ve 2026 yılında piyasaya çıkacak Galaxy S26 serisinde tanıtılması bekleniyor. 

    Merak edenler için Thetis, Yunan mitolojisinde deniz tanrıçası ve Truva Savaşı kahramanı Achilles'in annesi. Samsung bu ismi seçmesindeki nedense Thetis kelimesinin ''nesiller'' teriminden türetilmesi olabilir.

    Samsung durmuyor: 2nm için hazırlıklar başladı Tam Boyutta Gör
    Kötü haber şu ki Koreli devin önündeki en büyük engel her zaman verimlilik oldu. Hatta 3nm GAA teknolojisi bile ilk etapta yüzde 20'lik bir verimle sonuçlandı ve bu büyük oranda çözülse de TSMC'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak 2nm sürecinin ticarileşmesi sonucunda, Apple ve Qualcomm'a karşı Samsung'un rekabetçi bir konumda olduğunu görebiliriz.

    Zira Apple'ın gelecek yıl eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 için TSMC'nin 2nm sürecine güvenmesi bekleniyor. Benzer şekilde Qualcomm da 2nm geliştirme projesi üzerinde çalışıyor ve seri üretim adayları olarak TSMC ve Samsung değerlendiriyor. 

    Dolayısıyla fabrikasyon sürecindeki gelişmeler, şirketin Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmaya ve S23 serisindeki 7 milyar dolara ulaşan yonga seti giderini düşürmeye yardımcı olacak. Bu doğrultuda muhtemelen Exynos yonga setlerinin daha fazla benimsendiğini göreceğiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bozuk boya kokusu duvardan nasıl çıkar kılların arpa boyunu geçmesi m3u listesi fineas ve förb gerçek hikayesi seha lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Realme GT 2 Pro
    Realme GT 2 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız