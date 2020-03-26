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    Samsung Gear VR gözlüğündeki Oculus uygulama desteği sona eriyor

    Samsung Gear VR gözlüğüne sahipseniz 1 Nisan tarihinden sonra Oculus tarafından geliştirilen uygulamalar mağazadan kaldırılıyor. Sonrasında güncelleme desteği de kesilecek.
    55 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Gear VR gözlüğündeki Oculus uygulama desteği sona eriyor
    Tam Boyutta Gör

    Sanal gerçeklik konseptinin adeta patlama yaptığı yıllarda Samsung da Oculus ile iş birliği yaparak Gear VR gözlüklerini geliştirmişti. Samsung telefonlarının oturtulduğu Gear VR gözlükleri bir dönem tutulsa da artık önemini kaybetti.

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    Uygulama desteği bitiyor

    Her kullanıcıya ulaşabilme amacıyla yola çıkan aksesuar tarzı VR gözlükleri ana konseptin fazla yaygınlaşamaması nedeniyle kendisini fazla gösteremedi. Başta Google olmak üzere pek çok firma aksesuar tarzında VR gözlükleri geliştirdi ancak elde kaldı.

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    Samsung Gear VR gözlükleri de Galaxy S9 modelinden bu yana geliştirilmiyor. Şimdi ise gözlükteki uygulama desteği kaldırılıyor. 1 Nisan itibariyle Oculus tarafından geliştirilen uygulamalar mağazadan kaldırılacak ve destek sonlandırılacak.

    Bu tarihe kadar uygulamaları indirdiyseniz kullanmaya devam edebileceksiniz. Bununla birlikte güncelleme desteği olmayacak. Oculus tarayıcısı da zaman içerisinde yeni standartlara uyumsuz hale gelecek. Diğer taraftan Oculus Film uygulaması içerisinde film satın alma ve kiralama seçenekleri de kaldırılıyor. Satın alınan içerikler ise uygulama silinmediği sürece hesapta kalacak.



    https://www.slashgear.com/samsung-gear-vr-being-put-to-rest-as-oculus-apps-slowly-go-dark-25614376/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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