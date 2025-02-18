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    Gemini Live yakında sohbetleri otomatik olarak özetleyecek

    Google, Gemini Live'ın sohbet özetleme özelliğini daha iyi hale getirmek için çalışıyor. Kullanıcılar, konuşmayı tamamlandıklarında otomatik olarak özetini alacak.
    Google Gemini Live sohbet özeti otomatik Tam Boyutta Gör
    Gemini Live, konuşmayı bitirdiğiniz anda tam bir dökümünü sağlayarak konuşmada tartıştığınız her şeyi görmenizi kolaylaştırıyor. Ancak, şu anda önemli noktaları özetlemek için basit bir yöntem sunmuyor. Google, bunu değiştirmeyi planlıyor.

    Şu anda, Gemini Live'ın bir konuşmayı özetlemesini istiyorsanız, konuşmayı sonlandırmadan önce bunu yapmasını istemeniz gerekiyor. Unutursanız, özet oluşturmak için metni elle kopyalamanız gerekiyor. Google yalnızca bireysel yanıtları kopyalamanıza izin verdiğinden, tüm metni kopyalayarak bir özet oluşturmak en verimli alternatif değil. Neyse ki, Google bunun farkında ve Gemini Live sohbetlerini otomatik olarak özetlemek için bir çözüm üzerinde çalışıyor.

    Gemini Live, konuşmanın kısa, paragraf biçiminde bir özetini sunmak için özel bir istem kullanacak. Özet, konular ve ayrıntılar için bölümlere ayrılmış önemli tartışma noktaları içerecek. Ayrıca, konuşmanın tonuyla eşleşecek ve gereksiz ayrıntılara yer vermeyecek. Gemini, görüşme sona erdikten sonra ortaya çıkan özeti otomatik olarak gösterecek veya kullanıcıya tek dokunuşla özetleme seçeneği sunacak.

    Google, konuşma özetlerinin yanı sıra yanıtlarda gerçek zamanlı altyazı özelliği üzerinde çalışıyor. Bu, Gemini Live'ı herkes için daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirecek.

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