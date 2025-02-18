Gemini Live yakında sohbetleri otomatik olarak özetleyecek

Şu anda, Gemini Live'ın bir konuşmayı özetlemesini istiyorsanız, konuşmayı sonlandırmadan önce bunu yapmasını istemeniz gerekiyor. Unutursanız, özet oluşturmak için metni elle kopyalamanız gerekiyor. Google yalnızca bireysel yanıtları kopyalamanıza izin verdiğinden, tüm metni kopyalayarak bir özet oluşturmak en verimli alternatif değil. Neyse ki, Google bunun farkında ve Gemini Live sohbetlerini otomatik olarak özetlemek için bir çözüm üzerinde çalışıyor.
Gemini Live, konuşmanın kısa, paragraf biçiminde bir özetini sunmak için özel bir istem kullanacak. Özet, konular ve ayrıntılar için bölümlere ayrılmış önemli tartışma noktaları içerecek. Ayrıca, konuşmanın tonuyla eşleşecek ve gereksiz ayrıntılara yer vermeyecek. Gemini, görüşme sona erdikten sonra ortaya çıkan özeti otomatik olarak gösterecek veya kullanıcıya tek dokunuşla özetleme seçeneği sunacak.
Google, konuşma özetlerinin yanı sıra yanıtlarda gerçek zamanlı altyazı özelliği üzerinde çalışıyor. Bu, Gemini Live'ı herkes için daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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