Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus: Beklenen özellikler, fiyatı daha fazlası

Tam Boyutta Gör Uzun süredir gündemde olan Samsung Galaxy S24 serisinin, 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Kaçıranlar için yeni nesil telefonlar, yapay zeka yetenekleri ve Exynos 2400/Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti dahil önemli yükseltmeler sunacak. Bizler de Galaxy S24 ve S24+ hakkında bilinen tüm detayları bu haberimizde bir araya getirdik. İşte Galaxy S24 ve S24 Plus.

Samsung Galaxy S24 ve S24+ özellikleri (beklenen)

Bildiğiniz gibi Galaxy S23 ve S23 Plus, ön yüzünde önceden belirlenmiş (10Hz/120Hz) birkaç yenileme hızına destek sunuyor. Bu noktada Galaxy S24 ve S24+, LTPO panellere geçiş yaparken 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızına olanak tanıyacak. Ayrıca Samsung'un FHD+'ın ardından çözünürlüğü QHD+'a yükseltmesi bekleniyor. Ancak temel S24, FHD+'a sadık kalacak.

Tam Boyutta Gör Ekran boyutlarında ise herhangi bir değişim yok. Hem Galaxy S24 hem de S24+, 6,2 inç ve 6,7 inç olacak. Dolayısıyla selefi ile kabaca aynı boyutlar korunacak. Ek olarak mevcut nesildeki 1.750 nit zirvesine kıyasla 2.600 nit parlaklık hedefleniyor.

Telefonlar daha önce olduğu gibi toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile derecelendirilecek. S24 ve S24+ dört standart renkte gelecek: Oniks Siyahı, Mermer Grisi, Kobalt Menekşesi ve Amber Sarısı.

Exynos'un dönüşü, daha büyük pil ve şarj hızları

Samsung, uzun bir aranın ardından ana akım Galaxy S serisinde Exynos platformuna geri dönmeyi planlıyor. Üstelik bu bilgi, Qualcomm CEO'su tarafından da doğrulandı. Bu doğrultuda Galaxy S24 ve S24+, yalnızca ABD ve Kanada'da Snapdragon 8 Gen 3, diğer tüm bölgelerde ise Exynos 2400'den güç alacak.

Mevcut raporlara göre Exynos 2400, CPU performansında yüzde 70'lik bir artış sunuyor, ancak bunun Snapdragon 8 Gen 2 ile değil, 2022'deki Exynos 2200 ile karşılaştırıldığını hatırlatalım. Exynos 2400'e eşlik edecek AMD RDNA 3 platformu ise, selefine göre watt başına yüzde 50 daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca ışın izleme, gölgeler, yansımalar ve küresel aydınlatma konularında iyileştirmeler getirecek.

Galaxy S24 serisinin öne çıktığı bir diğer nokta ise, yapay zeka yetenekleri olacak. Öyle ki AI konusunda 14,7 kata kadar hız artışı, canlı çeviri ve üretken düzenleme gibi özelliklerden bahsediliyor. Yonga setine değinmişken, her iki modelin pil kapasitesine de göz atalım. Boyutları kabaca aynı kalmasına rağmen Galaxy S24 ve S24+ biraz daha büyük pillere sahip olacak.

Samsung Galaxy S24 ön sipariş kampanyası belli oldu 3 gün önce eklendi

Galaxy S24 için 4.000mAh (25W şarj), Plus modelinde ise 4.900mAh (45W şarj) pil paketi tercih edilmesi muhtemel. Kısaca 100 ila 200mAh'lık bir artış söz konusu. RAM ve depolama bölümünde ise, RAM kapasitesi 12 GB'a çıkıyor (S23+ sadece 8GB ile geliyordu). Ancak S24, selefinde olduğu gibi 8GB'a ve 128GB/256GB depolamaya sadık kalacak. S24 Plus'ta ise 256GB/512GB seçenekleri mevcut.

Kamera yükseltmesi pas geçildi

Galaxy S24 ve S24 Plus, kamera bölümünde benzer bir kurumla geliyor. Bu da 50MP birincil sensör anlamına geliyor. Kısaca ultra geniş (12MP) ve telefoto (10MP) modüllerinde de değişiklik görmeyeceğiz. Tek yükseltme ise sensör içi 2x yakınlaştırma ve 3x tele lens olacak. Selfie kamerası da geçen seneki 12MP sensörünü koruyacak.

Peki fiyatlar nasıl olacak?

İyi haber şu ki, Galaxy S24 ve S24 Plus'ın selefinden biraz daha ucuz olacağı söyleniyor. Perakende kanallarından alınan bilgilere göre Galaxy S24 (8GB+128GB) 900 euro, Galaxy S24 Plus (12GB+256GB) 1.150 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacak. Ancak bu fiyatlandırmanın henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayfa var.

Galaxy S24 ve S24+ muhtemel fiyatlar Model Galaxy S23 Galaxy S24 128GB 950€ 900€ 256GB 1.010€ 960€ - Galaxy S23+ Galaxy S24+ 256GB 1.200€ 1.150€ 512GB 1.320€ 1.270€

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Galaxy S24 ve S24 Plus: Beklenen özellikler, fiyatı ve dahası!