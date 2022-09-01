Samsung, ilk QD-OLED oyuncu monitörü olan Odyssey OLED G8’i tanıttı

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Samsung’un QD-OLED panellerini kullanan ilk oyuncu monitörü esasında Alienware’den yılın ilk dönemlerinde gelmişti. Öte yandan Samsung ise CES 2022 etkinliğinde QD-OLED panellerini tanıtmış ve yeni panellerinin ilerleyen dönemlerde birden fazla monitörde yer alacağını duyurmuştu. Şimdi ise Samsung, duyurusunu gerçekleştirdiği Odyssey OLED G8 oyuncu monitörüyle birlikte bu panelleri üst seviye ürünlerine entegre ediyor.

Samsung Odyssey OLED G8 özellikleri

Samsung’un premium odaklı Odyssey serisine eklenen yeni monitör G85SB model numarasıyla birlikte gelecek ve IFA 2022’de tanıtılacak. Odyssey OLED G8 beraberinde 34 inç boyutunda QD-OLED panel ile birlikte geliyor. Çözünürlük tarafında 3440 x 1440 piksel sunan monitör, 21:9 en boy oranında 1800R kavisli bir yapı sergileyecek. DCI-P3 renk gamının yüzde 99,3’ünü kapsayacak olan model 0,1 ms tepki süresi ve 175 Hz ekran yenile hızı gibi özellikleriyle ön plana çıkacak.

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Tasarım tarafındaysa premium özellikler bizleri karşılıyor. Odyssey OLED G8’in çerçevesi ve standı metal malzemeden oluşmakta. Ancak bu stant sadece yükseklik ve ekran eğimini ayarlamak için kullanılabiliyor, ekranı döndürme gibi seçenekler sunmuyor. Bununla birlikte monitörün görsellerinden de görüleceği üzere cihazın arkasında geniş bir RGB aydınlatma yer alıyor. Bu aydınlatma görselliği artırsa da VESA desteğinin yer almamasına neden olmakta. Dolayısıyla kullanılabilirlik için VESA desteğinin olmaması önemli bir kayıp.

Samsung Odyssey OLED G8 çıkış tarihi

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Bununla birlikte garip bir şekilde Odyssey OLED G8, sahip olduğu HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bağlantılarını Micro ve Mini formatında monitör üzerinde konumlandırmış. Kutu içeriğinden adaptör bulunup bulunmayacağı belirsizliğini korurken Samsung’un Gaming Hub ve Smart Platform özelliklerinin monitörde yerleşik olarak yer aldığını belirtelim. Odyssey OLED G8 G85SB, yıl sonunda önce satışa çıkmayacak. Ayrıca Samsung şimdilik bir fiyat bilgisi de paylaşmadı fakat benzer özellikler sunan Alienware AW3423DW, 1.300 Dolar fiyat ile piyasaya çıkmıştı. Dolayısıyla yakın bir fiyatlandırma bekleyebiliriz.

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Samsung, ilk QD-OLED monitörü Odyssey OLED G8’i tanıttı