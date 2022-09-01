Samsung, ilk QD-OLED oyuncu monitörü olan Odyssey OLED G8’i tanıttı

Samsung’un QD-OLED panellerini kullanan ilk oyuncu monitörü esasında Alienware’den yılın ilk dönemlerinde gelmişti. Öte yandan Samsung ise CES 2022 etkinliğinde QD-OLED panellerini tanıtmış ve yeni panellerinin ilerleyen dönemlerde birden fazla monitörde yer alacağını duyurmuştu. Şimdi ise Samsung, duyurusunu gerçekleştirdiği Odyssey OLED G8 oyuncu monitörüyle birlikte bu panelleri üst seviye ürünlerine entegre ediyor.
Samsung Odyssey OLED G8 özellikleri
Samsung’un premium odaklı Odyssey serisine eklenen yeni monitör G85SB model numarasıyla birlikte gelecek ve IFA 2022’de tanıtılacak. Odyssey OLED G8 beraberinde 34 inç boyutunda QD-OLED panel ile birlikte geliyor. Çözünürlük tarafında 3440 x 1440 piksel sunan monitör, 21:9 en boy oranında 1800R kavisli bir yapı sergileyecek. DCI-P3 renk gamının yüzde 99,3’ünü kapsayacak olan model 0,1 ms tepki süresi ve 175 Hz ekran yenile hızı gibi özellikleriyle ön plana çıkacak.
Tasarım tarafındaysa premium özellikler bizleri karşılıyor. Odyssey OLED G8’in çerçevesi ve standı metal malzemeden oluşmakta. Ancak bu stant sadece yükseklik ve ekran eğimini ayarlamak için kullanılabiliyor, ekranı döndürme gibi seçenekler sunmuyor. Bununla birlikte monitörün görsellerinden de görüleceği üzere cihazın arkasında geniş bir RGB aydınlatma yer alıyor. Bu aydınlatma görselliği artırsa da VESA desteğinin yer almamasına neden olmakta. Dolayısıyla kullanılabilirlik için VESA desteğinin olmaması önemli bir kayıp.
Samsung Odyssey OLED G8 çıkış tarihi
Bununla birlikte garip bir şekilde Odyssey OLED G8, sahip olduğu HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 bağlantılarını Micro ve Mini formatında monitör üzerinde konumlandırmış. Kutu içeriğinden adaptör bulunup bulunmayacağı belirsizliğini korurken Samsung’un Gaming Hub ve Smart Platform özelliklerinin monitörde yerleşik olarak yer aldığını belirtelim. Odyssey OLED G8 G85SB, yıl sonunda önce satışa çıkmayacak. Ayrıca Samsung şimdilik bir fiyat bilgisi de paylaşmadı fakat benzer özellikler sunan Alienware AW3423DW, 1.300 Dolar fiyat ile piyasaya çıkmıştı. Dolayısıyla yakın bir fiyatlandırma bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: