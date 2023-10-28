Samsung, AI tabanlı izleme teknolojisine sahip yeni kamerasını tanıttı: İşte ISOCELL Zoom Anyplace

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle desteklenen ISOCELL 200 MP sensörünün yeni yeteneklerini ortaya koyan bir video yayınladı. Galaxy S24 Ultra'da kullanılması beklenen ISOCELL Zoom Anyplace isimli kamera, yetenekleri ile oldukça dikkat çekecek gibi görünüyor.

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İşte ISOCELL Zoom Anyplace'in yetenekleri:

Zoom Anyplace, bir videodaki nesneleri otomatik olarak izler ve aynı zamanda tüm sahnenin tam çerçeve, uzaklaştırılmış görüntülerini yakalamaya da devam eder. Bu, sensörün kırpılan alan ve tam görünüm olmak üzere iki adet 4K video akışının yakalanmasına izin verdiği ve çekim bittikten sonra çerçeveyi değiştirmenize olanak tanıdığı anlamına gelmekte. Üstelik bu özellik, hem 2x hem de 4x yakınlaştırmada çalışabilmekte.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka tabanlı izleme teknolojisine sahip yeni kamera, hızlı hareket eden bir konuyu bile hızlı bir şekilde bulur ve onu takip ederek çekim sırasında kaçırılmamasını sağlar. Ayrıca videoların daha az ekran sarsıntısıyla çekilmesini de sağlar.

E2E (uçtan uca) AI Remosaic ile görüntü işleyen yeni sensör, fotoğrafları renk renk, katman katman sırayla işliyor. Böylece renk, ton, gürültü azaltma, keskinleştirme, HDR, ses giderme, beyaz dengesi ve lens gölgeleme düzeltmesinin tümü aynı anda gerçekleştirilebilecek.

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Samsung, ISOCELL Zoom Anyplace isimli yeni kamerasını tanıttı