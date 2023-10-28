Samsung, AI tabanlı izleme teknolojisine sahip yeni kamerasını tanıttı: İşte ISOCELL Zoom Anyplace

İşte ISOCELL Zoom Anyplace'in yetenekleri:
Zoom Anyplace, bir videodaki nesneleri otomatik olarak izler ve aynı zamanda tüm sahnenin tam çerçeve, uzaklaştırılmış görüntülerini yakalamaya da devam eder. Bu, sensörün kırpılan alan ve tam görünüm olmak üzere iki adet 4K video akışının yakalanmasına izin verdiği ve çekim bittikten sonra çerçeveyi değiştirmenize olanak tanıdığı anlamına gelmekte. Üstelik bu özellik, hem 2x hem de 4x yakınlaştırmada çalışabilmekte.
E2E (uçtan uca) AI Remosaic ile görüntü işleyen yeni sensör, fotoğrafları renk renk, katman katman sırayla işliyor. Böylece renk, ton, gürültü azaltma, keskinleştirme, HDR, ses giderme, beyaz dengesi ve lens gölgeleme düzeltmesinin tümü aynı anda gerçekleştirilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.