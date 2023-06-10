Samsung, Kuzey Amerika pazarları için ayrı bir Unpacked 2023 etkinliği gerçekleştirebilir

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz günlerde 26 Temmuz'da Güney Kore'de Unpacked 2023 etkinliğini gerçekleştireceğini onaylamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket bu etkinlikle yetinmeyecek. Şirket, Kanada ve ABD'de gerçekleşecek ayrı bir etkinlik daha düzenleyebilir.

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Kanada ve ABD'de de düzenlenecek Unpacked 2023, 11 Ağustos'ta gerçekleşebilir

Ortaya çıkan yeni bir rapor, Kuzey Amerika pazarları (ABD ve Kanada) için 11 Ağustos'ta gerçekleşecek ayrı bir Unpacked etkinliği olacağını iddia ediyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmasa da 26 Temmuz'da gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan şirketin en yeni cihazları belli. Bu cihazlar arasında ise Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic/Pro yer almakta.

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