Samsung, Kuzey Amerika pazarları için ayrı bir Unpacked 2023 etkinliği gerçekleştirebilir

Kanada ve ABD'de de düzenlenecek Unpacked 2023, 11 Ağustos'ta gerçekleşebilir
Ortaya çıkan yeni bir rapor, Kuzey Amerika pazarları (ABD ve Kanada) için 11 Ağustos'ta gerçekleşecek ayrı bir Unpacked etkinliği olacağını iddia ediyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmasa da 26 Temmuz'da gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan şirketin en yeni cihazları belli. Bu cihazlar arasında ise Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic/Pro yer almakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi