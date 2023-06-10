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    Anlık Bildirim

    Samsung, Kuzey Amerika pazarları için ayrı bir Unpacked 2023 etkinliği gerçekleştirebilir

    Samsung, 26 Temmuz'da Güney Kore'de gerçekleştireceği Unpacked 2023 etkinliğini Kuzey Amerika pazarları için de düzenleyebilir. Muhtemelen 11 Ağustos'ta gerçekleşecek olan etkinliğin detayları:
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    Samsung, Kanada ve ABD'de de Unpacked etkinliği gerçekleştirecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz günlerde 26 Temmuz'da Güney Kore'de Unpacked 2023 etkinliğini gerçekleştireceğini onaylamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre şirket bu etkinlikle yetinmeyecek. Şirket, Kanada ve ABD'de gerçekleşecek ayrı bir etkinlik daha düzenleyebilir.

    Kanada ve ABD'de de düzenlenecek Unpacked 2023, 11 Ağustos'ta gerçekleşebilir

    Ortaya çıkan yeni bir rapor, Kuzey Amerika pazarları (ABD ve Kanada) için 11 Ağustos'ta gerçekleşecek ayrı bir Unpacked etkinliği olacağını iddia ediyor. Etkinlik ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmasa da 26 Temmuz'da gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan şirketin en yeni cihazları belli. Bu cihazlar arasında ise Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic/Pro yer almakta.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 23 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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