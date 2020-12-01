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    Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor

    Galaxy Smart Tag adıyla iletişim kurumlarına başvurmaya başlayan yeni takip cihazı; ultra geniş bant üzerinden belirli mesafede eşyalarınızı takip etmenizi sağlayacak.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor
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    Apple’ın değerli eşyalara tutturularak kaybolmamasını sağlayan AirTags adında bir takip cihazı üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de Samsung’un bir başvuru yaptığı gündeme geldi.

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    Galaxy Smart Tag nedir?

    Endonezya İletişim Kurumu’nda ortaya çıkan başvuru Galaxy Smart Tag adını net bir şekilde gösteriyor. EI-T5300 model numarası taşıyan cihaz muhtemelen yakın bir dönemde piyasada olacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir"

    Zaten Samsung’un yakın dönemdeki çalışmaları bunun duyurusu niteliğindeydi. Bu tarz cihazlarda yakın alan iletişimi sağlayacak Ultra Wide Band teknolojisini son amiral gemilerine koyan firma ayrıca SmartThings Find özelliğiyle de akıllı cihazların yerini bulmanızı sağlıyordu.

    Diğer taraftan Samsung’un LTE üzerinden çalışan ve uzak mesafede eşyalarınızı takip etmenizi sağlayacak bir takip cihazı mevcut ancak daha çok kaybolduğunda uzak mesafelere gidebilecek nesneler için kullanılıyor. Üstelik fiyatı da 100$. Galaxy Smart Tag ise çok daha uygun fiyat etiketleri ile birden fazla sayıda kullanılabilecek.



    https://www.gsmarena.com/samsung_is_working_on_a_smart_object_tracker_called_galaxy_smart_tag-news-46514.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuğumu takip ederim, arabamı takip ederim diye kimse umutlanmasın Smart Tag gps takip cihazı değildir. Çok sınırlı ve kısa bir mesafe içerisinde aradığınız bir şeyin yerini gösterir.
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    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yürü be Samsung kim tutar seni hadi abisi..
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu takip cihazları çocuklar ve alzheimer hastaları için epey önemli o yüzden bu tarafta rekabet olması lazım.
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    oray (Oray G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sonunda düzgün bi firma takip cihazı işine girmiş...
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