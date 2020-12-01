Samsung kendi takip cihazı üzerinde çalışıyor

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Apple’ın değerli eşyalara tutturularak kaybolmamasını sağlayan AirTags adında bir takip cihazı üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de Samsung’un bir başvuru yaptığı gündeme geldi.

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Galaxy Smart Tag nedir?

Endonezya İletişim Kurumu’nda ortaya çıkan başvuru Galaxy Smart Tag adını net bir şekilde gösteriyor. EI-T5300 model numarası taşıyan cihaz muhtemelen yakın bir dönemde piyasada olacak.

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Zaten Samsung’un yakın dönemdeki çalışmaları bunun duyurusu niteliğindeydi. Bu tarz cihazlarda yakın alan iletişimi sağlayacak Ultra Wide Band teknolojisini son amiral gemilerine koyan firma ayrıca SmartThings Find özelliğiyle de akıllı cihazların yerini bulmanızı sağlıyordu.

Diğer taraftan Samsung’un LTE üzerinden çalışan ve uzak mesafede eşyalarınızı takip etmenizi sağlayacak bir takip cihazı mevcut ancak daha çok kaybolduğunda uzak mesafelere gidebilecek nesneler için kullanılıyor. Üstelik fiyatı da 100$. Galaxy Smart Tag ise çok daha uygun fiyat etiketleri ile birden fazla sayıda kullanılabilecek.

https://www.gsmarena.com/samsung_is_working_on_a_smart_object_tracker_called_galaxy_smart_tag-news-46514.php

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