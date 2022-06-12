Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung kendi uygulamasını tanıtırken yanlışlıkla iPhone reklamı yaptı

    Güney Koreli dev Samsung, kendi uygulaması olan Samsung Members'ın tanıtımında yanlışlıkla iPhone'u simgeleyen bir görsel kullandı ve bu da sosyal medyanın gündemine oturdu.
    1

    Samsung kendi uygulamasını tanıtırken iPhone reklamı yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung ilginç bir konuyla gündeme geldi. Şirket, kendi Samsung Members uygulamasında iPhone'un reklamını yaptı. Akıllı telefonun görselinin, afişlerin tasarımından sorumlu kişinin yaptığı bir hatanın sonucu kullanıldığı ortaya çıktı.

    Afişler her şeyi ortaya koymaya yetiyor. Yukarıdaki afişte, iPhone'un silueti yer alırken, aşağıdakinde ise ekranın ortasında gömülü bir kamera bulunan ortalama bir Samsung akıllı telefon olduğu görülüyor.

    Samsung kendi uygulamasını tanıtırken iPhone reklamı yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung hatasını kabul etti

    Şirket ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Merhaba, burası Galaxy Store. Sorumlu kişi, orijinal tasarım dosyasını değiştirirken bir hata yaptı. Banner görseli bugün değiştirilecektir. Galaxy hizmetine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Daha iyi hizmet vermeye çalışacağız."

    Zaman zaman kıyasıya rekabet içinde olan şirketler, birbirleri lehine bu tür hatalar yapabiliyorlar. Geçmişte de bunun birçok örneğine rastlamıştık ve bundan sonra da devam edeceği su götürmez bir gerçek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız