Samsung kendi uygulamasını tanıtırken yanlışlıkla iPhone reklamı yaptı

Samsung ilginç bir konuyla gündeme geldi. Şirket, kendi Samsung Members uygulamasında iPhone'un reklamını yaptı. Akıllı telefonun görselinin, afişlerin tasarımından sorumlu kişinin yaptığı bir hatanın sonucu kullanıldığı ortaya çıktı.
Afişler her şeyi ortaya koymaya yetiyor. Yukarıdaki afişte, iPhone'un silueti yer alırken, aşağıdakinde ise ekranın ortasında gömülü bir kamera bulunan ortalama bir Samsung akıllı telefon olduğu görülüyor.
Samsung hatasını kabul etti
Şirket ise olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Merhaba, burası Galaxy Store. Sorumlu kişi, orijinal tasarım dosyasını değiştirirken bir hata yaptı. Banner görseli bugün değiştirilecektir. Galaxy hizmetine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Daha iyi hizmet vermeye çalışacağız."
Zaman zaman kıyasıya rekabet içinde olan şirketler, birbirleri lehine bu tür hatalar yapabiliyorlar. Geçmişte de bunun birçok örneğine rastlamıştık ve bundan sonra da devam edeceği su götürmez bir gerçek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek