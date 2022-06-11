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    Xiaomi 12 Lite, Temmuz ayında piyasaya sürülüyor: İşte cihazın özellikleri

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Temmuz ayı içinde yeni akıllı telefon modeli Xiaomi 12 Lite'ı satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte cihazın teknik özellikleri.         
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    Xiaomi 12 Lite, Temmuz ayında çıkıyor: İşte cihazın özellikleri
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    Bu yılın başlarında Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Şimdi sadece Xiaomi 12 Ultra'nın değil, aynı zamanda Xiaomi 12 Lite'ın da Temmuz ayında piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

    Kaynaklar, Xiaomi 12 Lite'ın genel tasarımının Xiaomi Mi 12'nin tasarımına benzer olduğunu doğruluyor. Aradaki fark, yeni akıllı telefonun Xiaomi 12'nin ekranından biraz daha büyük bir düz ekranla gelecek olması.

    Xiaomi 12 Lite özellikleri

    Xiaomi 12X'in 120Hz yenileme hızına, Qualcomm Snapdragon 778G yonga setine ve 67W hızlı şarj desteğine sahip 6.55 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'da daha ilginç bilgiler var: Xiaomi 12 Lite, Çin'de piyasaya sürülmeyecek. Akıllı telefon küresel pazarlarda satılmak üzere tasarlanmış.

    Xiaomi 12 Lite, Temmuz ayında çıkıyor: İşte cihazın özellikleri
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    Digital Chat Station, Redmi K50 ve Xiaomi 12'nin özelliklerini ve çıkış tarihlerini doğru bir şekilde açıklayan ilk sızıntı hesaplarından biri olduğu için, bu bilgilerin de doğru olma ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz.

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