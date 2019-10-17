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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S10 modellerinde yer alan ve herhangi birinin parmak izi kilidini açabilmesine neden olan hatayı düzelteceğini açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek
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    Samsung Galaxy S10'un parmak izi okuyucusu henüz cihaz piyasaya çıktığı ilk günlerden beri sıkıntılıydı. 3D basklı parmak iziyle açıldığı ortaya çıkan bu güvenlik açığına bir yenisi daha eklendi ve cihazın ekran koruyucu filmle bile kandırılabildiği kanıtlandı.

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    Onayladığımız ekran koruyucularını kullanın

    Reuters'in haberine göre Samsung, Galaxy S10 modellerinde yer alan bu güvenlik açığını ve hatayı kabul etmiş durumda. Şirketten gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde parmak izi okuyucudaki bu açık için bir güvenlik yaması yayınlanacak. Hatta Güney Kore'deki bazı bankalar müşterilerine, bu sorun çözülene kadar parmak izini güvenlik yöntemi olarak belirlememelerini tavsiye ediyor.

    Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek
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    Soruna neyin neden olduğu açıkça belli değil ancak Galaxy S10'un parmak izini taramak için ultrasonik bir sensör kullandığı, plastik veya silikon ekran koruyucuların sensörü etkileyebileceği belirtiliyor. Bu yüzden Samsung, kullanıcılarına onayladığı ekran koruyucuları kullanmalarını öneriyor. Güvenlik yamasının ne zaman yayınlanacağı konusunda ise herhangi bir tarih belirtilmedi.



    https://www.engadget.com/2019/10/17/samsung-patch-fingerprint-reader/ Yorum Yaz
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    1 Avatar
    smart1978 1 sa.
    Yagmurlu havalarda ve eldiven kullaniyorken buyuk handikap olacaktir....

    Cinli rakipleri parmak izi sensorunu sadece tek bir yerde degil ekranin herhangi bir yerinde calisacak sekilde iken Samsung ilkel sekilde tek bir yere dayatmasi ve ekranin o kismi icten delikli olmasi gorunur olmasi ile ozensiz uyguladigini anlasilmaktadir.

    Yani uygulamalarda parmak izi kullaniminda sabit bir yerde ekranda kullanimi ile pek ideal degildir!

    Google Pixel 4 lerde de gorulecegi uzere ekrandan parmak izini tercih etmemistir!
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    mert1907 3 sa.
    Ekran altı parmak izine neden bu kadar takıldılar ki zaten koy güç tuşuna aynı zaman da okuyucuyu olsun bitsin.
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    smart1978 3 sa.
    Note10 Plus ve Note10 da ayni teknoloji ve parca kullanildigi icin Note10 lar icin de gecerli bir durummus anlasilan ...

    Yoksa Note10 lari kullanin gecin derlerdi ...
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