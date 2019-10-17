Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek

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Samsung Galaxy S10'un parmak izi okuyucusu henüz cihaz piyasaya çıktığı ilk günlerden beri sıkıntılıydı. 3D basklı parmak iziyle açıldığı ortaya çıkan bu güvenlik açığına bir yenisi daha eklendi ve cihazın ekran koruyucu filmle bile kandırılabildiği kanıtlandı.

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Onayladığımız ekran koruyucularını kullanın

Reuters'in haberine göre Samsung, Galaxy S10 modellerinde yer alan bu güvenlik açığını ve hatayı kabul etmiş durumda. Şirketten gelen bilgilere göre önümüzdeki dönemde parmak izi okuyucudaki bu açık için bir güvenlik yaması yayınlanacak. Hatta Güney Kore'deki bazı bankalar müşterilerine, bu sorun çözülene kadar parmak izini güvenlik yöntemi olarak belirlememelerini tavsiye ediyor.

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Soruna neyin neden olduğu açıkça belli değil ancak Galaxy S10'un parmak izini taramak için ultrasonik bir sensör kullandığı, plastik veya silikon ekran koruyucuların sensörü etkileyebileceği belirtiliyor. Bu yüzden Samsung, kullanıcılarına onayladığı ekran koruyucuları kullanmalarını öneriyor. Güvenlik yamasının ne zaman yayınlanacağı konusunda ise herhangi bir tarih belirtilmedi.

https://www.engadget.com/2019/10/17/samsung-patch-fingerprint-reader/