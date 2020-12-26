Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni Galaxy S21 akıllı telefon serisini duyurmaya hazırlanırken, güvenilir haber kaynaklarından WinFuture, serinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Fiyatlandırmanın bir yıl önceki Galaxy S20 serisine kıyasla daha düşük olduğu ise dikkat çekiyor.
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Samsung Galaxy S21 Avrupa fiyatı
- 128 GB ROM - 849 Euro
- 256 GB ROM - 899 Euro
Samsung Galaxy S21 Plus Avrupa fiyatı
- 128 GB ROM - 1049 Euro
- 256 GB ROM - 1099 Euro
Samsung Galaxy S21 Ultra Avrupa fiyatı
- 128 GB ROM - 1349 Euro
- 256 GB ROM - 1399 Euro
- 512 GB ROM - 1529 Euro
Geçen yıla kıyasla fiyatlar düşük
Karşılaştıracak olursak, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerinin Avrupa'daki başlangıç fiyatları sırasıyla 999 Euro, 1099 Euro ve 1299 Euro şeklindeydi.
Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtımı, 14 Ocak'taki Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde gerçekleşecek ve yeni ürünler 29 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.
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s8 den beri öyle amiral gemi kullanan çok çok insan görmedim ben zaten. kısaca türkiyeyi ilgilendirmeyen telefon ve fiyatları. orta seviyede iyi işler yapmalı samsung m51 m31 vs. gibi
iPhone 12 Pro Max 256 GB ve Galaxy S21 Ultra 128 GB denk fiyatlarıyla, söz seyircinin...
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