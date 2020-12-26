Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

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Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni Galaxy S21 akıllı telefon serisini duyurmaya hazırlanırken, güvenilir haber kaynaklarından WinFuture, serinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Fiyatlandırmanın bir yıl önceki Galaxy S20 serisine kıyasla daha düşük olduğu ise dikkat çekiyor.

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Samsung Galaxy S21 Avrupa fiyatı

128 GB ROM - 849 Euro

256 GB ROM - 899 Euro

Samsung Galaxy S21 Plus Avrupa fiyatı

128 GB ROM - 1049 Euro

256 GB ROM - 1099 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra Avrupa fiyatı

128 GB ROM - 1349 Euro

256 GB ROM - 1399 Euro

512 GB ROM - 1529 Euro

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Geçen yıla kıyasla fiyatlar düşük

Karşılaştıracak olursak, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerinin Avrupa'daki başlangıç fiyatları sırasıyla 999 Euro, 1099 Euro ve 1299 Euro şeklindeydi.

Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtımı, 14 Ocak'taki Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde gerçekleşecek ve yeni ürünler 29 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.

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