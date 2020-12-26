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    Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2021 yılının başında tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy S21 merakla beklenirken, serinin Avrupa fiyatlarıda sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı
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    Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni Galaxy S21 akıllı telefon serisini duyurmaya hazırlanırken, güvenilir haber kaynaklarından WinFuture, serinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Fiyatlandırmanın bir yıl önceki Galaxy S20 serisine kıyasla daha düşük olduğu ise dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı"

    Samsung Galaxy S21 Avrupa fiyatı

    • 128 GB ROM - 849 Euro
    • 256 GB ROM - 899 Euro

    Samsung Galaxy S21 Plus Avrupa fiyatı

    • 128 GB ROM - 1049 Euro
    • 256 GB ROM - 1099 Euro

    Samsung Galaxy S21 Ultra Avrupa fiyatı

    • 128 GB ROM - 1349 Euro
    • 256 GB ROM - 1399 Euro
    • 512 GB ROM - 1529 Euro

    Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı
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    Geçen yıla kıyasla fiyatlar düşük

    Karşılaştıracak olursak, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra modellerinin Avrupa'daki başlangıç fiyatları sırasıyla 999 Euro, 1099 Euro ve 1299 Euro şeklindeydi.

    Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtımı, 14 Ocak'taki Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde gerçekleşecek ve yeni ürünler 29 Ocak'tan itibaren satışa sunulacak.



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    Lirikal Militan 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haber iphone fiyatlari olsaydi ortalık yıkılırdı. Neyse iki türlü de fiyatlar çok yüksek aga siz napiyorsunuz.
    Yanıtla +6
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ama iphone pahalıcılar bu fiyatları görmüyorlar yada görmek işlerine gelmiyor.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    xTheXx 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    S21 Plus Türkiye fiyatı 10.000 TL üzerinde olcak. Yanında, ön siparişte yeni tanıtılacak Galaxy Buds Pro verilme ihtimali çok yüksek. Kutudan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacak.
    Yanıtla
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    muratozgulz (Murat Özgül) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung'cum yap bir güzellik sok 8 bin liraya şu s21'i. Yeni exynoslarla birlikte Humeyni gibi geri dönersiniz.
    Yanıtla +1
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    CrowMeister (Furkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple neyse telefonu üretiyo, senelerce destek veriyo, parasını da istiyoda, samsung ne hakla bu kadar para istiyo anlam veremiyorum :D
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    palamutix 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) CrowMeister
    Fiyat olayi çok saçmada apil telefun üretiyormu gerçekten onu bilemedim .parça toplayıp Foxconn a birleştirtiyor desek daha doğru olur
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    dodofran 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    samsung amiral gemisi kullanan kaldı mı ki zaten? türkiyede çok çok azaldı da avrupada da zannetmiyorum öyle herkeste olduğunu.
    s8 den beri öyle amiral gemi kullanan çok çok insan görmedim ben zaten. kısaca türkiyeyi ilgilendirmeyen telefon ve fiyatları. orta seviyede iyi işler yapmalı samsung m51 m31 vs. gibi
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    Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlar Avrupa için de fazla...
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    palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olması gereken 600€ 700€ 800€ geçirmişler yine
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu fiyatlarla müşteri sayısını daha da azaltacaklar.
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    TITAN (S K) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    128 gb rom iyiymiş bende o roma geçmek istiyordum
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    1349€, vay be



    iPhone 12 Pro Max 256 GB ve Galaxy S21 Ultra 128 GB denk fiyatlarıyla, söz seyircinin...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ama iphone pahalıcılar bu fiyatları görmüyorlar yada görmek işlerine gelmiyor.
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