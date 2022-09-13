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Samsung’un yarı iletken pazarındaki hakimiyeti sallantıda. Piyasa gözlemcilerine göre teknoloji devinin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde satışlarda düşüş yaşaması ve yarı iletken pazarındaki liderliğini en büyük rakibi TSMC’ye kaptırabileceği söylenmekte.

PCIe 5.0 SSD düşünenler dikkat! 21 sa. önce eklendi

Pazar araştırma şirketi IC Insight’a dayanan verilere göre Samsung, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç aylık dönemde yarı iletken satışlarında yüzde 19’luk bir düşüş ile karşı karşıya kalacak. Bu düşüşün rakip TSMC’ye yaraması ve bu alandaki liderliğin el değiştirmesine neden olacağı belirtiliyor. Samsung’un yaşayacağı düşüş sonrasında üçüncü çeyrekte yarı iletken alanında 18.29 milyar dolar seviyesinde bir gelir elde etmesi bekleniyor. Teknoloji devi yılın ikinci çeyreğinde 22.62 milyar dolar gelir elde etmişti.

TSMC'nin üçüncü çeyrekte liderliği alması bekleniyor

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IC Insight’ın raporuna göre üçüncü çeyrekte düşüş yaşayacak olan Samsung’un aksine firmanın yakın takipçisi olan TSMC’nin ise gelirlerini artıracağı söylenmekte. TSMC’nin Temmuz-Eylül dönemi içerisinde yaklaşık olarak 20.2 milyar dolar düzeyinde bir gelir elde edeceği belirtiliyor.

Rapora göre Samsung’un yarı iletken gelirlerinin yüzde 75’ini DRAM, SSD ve NAND bellek satışları oluşturuyor. DRAM ve NAND bellek fiyatlarının düşmeye başlamasıyla Samsung’un bu alandaki kazancının da paralel bir şekilde düşeceğinin altı çiziliyor. Öte yandan önümüzdeki en az iki çeyrekte arz fazlası olan DRAM, SSD ve NAND belleklerde yüzde 18’lik bir fiyat düşüşü bekleniyor.

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Samsung liderliğini TSMC’ye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya