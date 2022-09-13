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    Samsung liderliğini TSMC’ye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya

    Samsung’un yarı iletken pazarındaki liderliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Güney Koreli dev şirketin bu alandaki liderliğini kısa süre içinde TSMC’ye kaptıracağı aktarılıyor.
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    Samsung liderliğini TSMC’ye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya
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    Samsung’un yarı iletken pazarındaki hakimiyeti sallantıda. Piyasa gözlemcilerine göre teknoloji devinin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde satışlarda düşüş yaşaması ve yarı iletken pazarındaki liderliğini en büyük rakibi TSMC’ye kaptırabileceği söylenmekte.

    Pazar araştırma şirketi IC Insight’a dayanan verilere göre Samsung, Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üç aylık dönemde yarı iletken satışlarında yüzde 19’luk bir düşüş ile karşı karşıya kalacak. Bu düşüşün rakip TSMC’ye yaraması ve bu alandaki liderliğin el değiştirmesine neden olacağı belirtiliyor. Samsung’un yaşayacağı düşüş sonrasında üçüncü çeyrekte yarı iletken alanında 18.29 milyar dolar seviyesinde bir gelir elde etmesi bekleniyor. Teknoloji devi yılın ikinci çeyreğinde 22.62 milyar dolar gelir elde etmişti.

    TSMC'nin üçüncü çeyrekte liderliği alması bekleniyor

    Samsung liderliğini TSMC’ye kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya
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    IC Insight’ın raporuna göre üçüncü çeyrekte düşüş yaşayacak olan Samsung’un aksine firmanın yakın takipçisi olan TSMC’nin ise gelirlerini artıracağı söylenmekte. TSMC’nin Temmuz-Eylül dönemi içerisinde yaklaşık olarak 20.2 milyar dolar düzeyinde bir gelir elde edeceği belirtiliyor.

    Rapora göre Samsung’un yarı iletken gelirlerinin yüzde 75’ini DRAM, SSD ve NAND bellek satışları oluşturuyor. DRAM ve NAND bellek fiyatlarının düşmeye başlamasıyla Samsung’un bu alandaki kazancının da paralel bir şekilde düşeceğinin altı çiziliyor. Öte yandan önümüzdeki en az iki çeyrekte arz fazlası olan DRAM, SSD ve NAND belleklerde yüzde 18’lik bir fiyat düşüşü bekleniyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 5 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 6 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 6 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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